Miloš Teodosić smirivao je tenzije i navijače u finalu Kupa Radivoja Koraća 2025.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda odbranila je titulu u Kupu Radivoja Koraća i peti put u nizu uzela je "Žućkovu levicu". U finalu u Nišu pobijedila je Partizan poslije produžetka i dramatične završnice (89:83). Na kraju je heroj bio Kodi Miler Mekintajer, a meč je mogao da ode i na drugu stranu da je Karlik Džouns pogodio oba slobodna bacanja u 40. minutu meča.

Upravo je u tim momentima došlo do prekida meča. Sudije su na kratko prekinule susret. Kada je Karlik promašio prvo slobodno bacanje svi sa klupe Partizana su skočili, tražili su da se ponovi to prvo bacanje, da je nešto bačeno ka plejmejkeru sa tribina i da je to uticalo na njega. U tim momentima su se čuli uvrjedljivi povici sa tribina upućeni Željku Obradoviću i on je tražio od sudija da isprazne halu.

Na satu je ostalo nešto manje od četiri sekunde i tada je Miloš Teodosić otišao do navijača Crvene zvezde i pokušao je da smiri tenzije. Tražio je od njih da prestanu sa uvrjedljivim skandiranjem, da puste da se meč završi. Nije mu uspjelo, što se vidi i po njegovoj reakciji kada je otišao. Pokušali su i njegovi saigrači da smire, Nikola Kalinić je takođe pokazivao publici da se smiri.

Meč je poslije toga nastavljen, Džouns je dao drugo slobodno bacanje, Kalinić je promašio trojku na drugoj strani i meč je otišao u produžetak (77:77). Tamo je Mekintajer bio ključna figura i Zvezda je dobila meč.