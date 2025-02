Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu partiju u NBA ligi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić nastavlja da dominira u NBA ligi, pruža nevjerovatne partije u najjačoj ligi na svijetu. Nije ubacio tripl-dabl kao što nas je navikao, ali je odigrao još jedan fantastičan meč. U pobjedi Denvera protiv Portlanda (146:117) je ubacio 40 poena, uz 8 asistencija i 7 skokova.

Najbolji košarkaš na planeti dao je 25 poena već u prvom poluvremenu i nije bilo potrebe da se previše umara pošto je proveo 31 minut na parketu. Za to vrijeme šutirao je 8/15 za dva, 2/7 za tri i 8/8 sa penala. Niko mu ništa nije mogao, a ovo je bila sedma uzastopna pobjeda Nagetsa i sada su došli na treće mjesto na Zapadu sa skorom 35-19.

Pored Nikola istakao se Kristijan Braun (26, 6sk), Džulijan Stroter dodao je 18, a Džamal Marej je dao 17, uz 8 asistencija. U timu Portlanda se istakao Dalano Banton (22, 6as), dok je Deni Avdija dao 16, uz 8 asistencija i 6 skokova.

Nikola Jokić 40 poena protiv Portlanda Izvor: Youtube/NBA

Fenomenalna partija Jokića dodatno dobija na značaju ako se doda da je to uradio za tri četvrtine. Tačnije, nije ulazio u igru uopšte u posljednjem kvartalu. Da mu je zaista stalo do statistike i ličnog učinka vjerovatno bi sam tražio da bude na parketu i da "nabije statistiku" kao što to rade neki drugi igrači u NBA ligi.

Rezultati: