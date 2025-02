Luka Dončić je stigao, a sada bi još dva Balkanca mogla da pojačaju Los Anđeles Lejkerse.

Izvor: YouTube/Atlanta HawksQuán Bên Lề/ALESTO/Screenshot

Los Anđeles Lejkersi će dobiti balkanski šmek, pošto je došao Luka Dončić. Ipak, moglo bi da ne stane na tome! Postoje dve glasine u NBA okvirima koga Lejkersi traže, a to su Lukini drugari i nama dobro poznati košarkaši.

Prvi je svakako Bogdan Bogdanović. Kapiten reprezentacije Srbije se ove sezone muči sa povredama i sa formom, prekinuo je svoj sjajan niz ubačenih trojki i sada bi Atlanta bila spremna da sluša ponude za njega. Ipak sada je veliko pitanje šta bi to Los Anđeles Lejkersi mogli da ponude za njega.

Možda bi lakše mogao da se napravi neki novi trejd sa Čikagom? Tu ove sezone sjajno igra Nikola Vučević, ali kako je posle odlaska Zeka Lavina iz tima sasvim sigurno na putu rekonstrukcija, Crnogorac i Lonzo Bol su prvi koji se nude ostalim timovima. Ranije su se Lejkersi raspitivali za njega, a olakšavajuća okolnost za franšizu iz LA-a je ta što Bulsi jednostavno moraju da trejduju.

Posle razmene koja se desila sa Sakramento Kingsima i San Antoniom oni moraju da se reše makar dva igrača, a to bi bili spremni verovatno u zamenu za pikove. Mogu da pomude pika druge runde iz 2025. fosinw, kao i prve pikove iz 2026. 2028. 2030. i 2031. godine. Ukoliko bi to "zapakovali" u razmenu za Vučevića i nekog od igrača na koje se ne računa poput Džulijana Filipsa, možda bi to bilo dovoljno.

(MONDO, N.L.)