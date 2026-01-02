Meksička Nacionalna seizmološka služba saopštila je danas da je registrovan zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale, sa epicentrom u južnoj državi Gerero, na obali Tihog okeana.

Izvor: YouTube/J Utah

Gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada Molina saopštila je danas da je u jakom zemljotresu, koji je danas registrovan u tom gradu, povrijeđeno 12 osoba.

Brugada Molina je na mreži Iks rekla da je "nakon aktiviranja protokola za reagovanje na zemljotres", prijavljeno da je palo pet stubova i četiri drveta u glavnom gradu Meksika, prenose Nezavisne novine.

“Primljeno je 18 prijava o nestanku struje u raznim naseljima. Dvije strukture se procjenjuju zbog rizika od urušavanja, a kao preventivna mjera, pregledaju se 34 zgrade i pet kuća”, kazala je Brugada Molina.

Potresi su se osjetili i u meksičkim saveznim državama Morelos, Halisko, Oahaka, Tabasko i Kolima.

(Mondo)