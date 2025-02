Luka Dončić oglasio se na društvenim mrežama nakon šokantnog prelaska iz Dalas Maveriksa u Los Anđeles Lajkerse.

Izvor: Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić oglasio se na društvenim mrežama prvi put nakon šokantnog prelaska iz Dalas Maveriksa u Los Anđeles Lejkerse. On se na emotivan način oprostio od svog bivšeg kluba - zahvalio se navijačima na velikoj podršci, najavio je novo poglavlje u svojoj karijeri, a upadljivo je to što se nije zahvalio klubu, saigračima niti bilo kome iz Dalas Maveriksa, tima koji je prošle sezone vodio do finala NBA lige i kluba u kom je proveo sedam godina. Pročitajte šta je Luka napisao nakon što je zvanično postao igrač Los Anđeles Lejkersa - i to ne svojom odlukom.

"Dragi Dalase, prije sedam godina, došao sam ovdje kao tinejdžer da ostvarim svoj san da igram košarku na najvišem nivou. Mislio sam da ću ovdje provesti svoju karijeru i toliko sam želio da ti donesem šampionski trofej. Ljubav i podrška koju ste mi svi pružili su više nego što sam i mogao da sanjam. Za mladog klinca iz Slovenije koji je prvi put došao u Sjedinjene Američke Države, učinili ste da se u Sjevernom Teksasu osjećam kao kod kuće. U dobrim i lošim vremenima, od povreda do NBA finala, vaša podrška se nikada nije promijenila.

Hvala vam ne samo što ste podijelili moju radost u našim najboljim trenucima, već i što ste me podigli kada mi je to bilo najpotrebnije. Svim organizacijama sa kojima sam sarađivao i čitavoj zajednici u Dalasu, hvala što ste mi omogućili da učestvujem u vašem važnom radu i u pružanju podrške onima kojima je to bilo potrebno. Dok počinjem novi dio svog košarkaškog putovanja, napuštam grad koji ću uvijek doživljavati kao dom daleko od svog doma. Dalas je posebno mjesto, a navijači Mavsa su posebni navijači. Hvala vam, od srca, Luka", piše u njegovoj poruci.

Da podsjetimo, Lejkersi su u ovom trejdu dobili Luku Dončića, Maksija Klebera i Markifa Morisa. U Dalas su otišli Entoni Dejvis, Maks Kristi i pik prve runde na draftu 2029. godine.

U prvoj utakmici bez Dončića, Dalas Maverikse je ponizio Klivlend pobjedom od čak 43 razlike na svom terenu - 144:101 za "Kavaljerse". Dalas nakon ovog ubjedljivog poraza zauzima 8. mjesto sa skorom od 26 pobeda i 24 poraza na Zapadnoj konferenciji, dok je Klivlend ubjedljivo prvi na Istoku sa 40 pobeda i samo devet poraza.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)