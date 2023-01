Marvina Džounsa želi da dovede Crvena zvezda.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda traži centra i to već neko vreme. Posle povrede Hasana Martina, kog čeka duga pauza, bilo je jasno da je neophodno pojačanje u reketu i deluje da je izbor pao na Marvina Džounsa (29, 213cm). Izraelski mediji već su preneli tu informaciju i deluje da je on najrealniji izbor u ovom momentu. Videlo se i u meču protiv Splita koliko nedostaje igrač u reketu.

U toj pobedi hrvatski tim imao je čak 14 skokova u napadu, nešto što je moglo da košta crveno-bele na kraju. Upravo je to jedan od segmenata u kom bi Džouns mogao mnogo da doprinese. Igra trenutno za izraelski Hapoel Holon i tamo dominira pod koševima. U proseku ima 8 defanzivnih i 5,8 ofanzivnih uhvaćenih lopti po meču. Uz sve to ima i sjajne predispozicije kada su blokade u pitanju, pa mu je prosek bar jedan po meču. Naučili su to i klubov iz ABA lige kada je igrao za Krku i Olimpiju.

Njega je u oktobru dobro zapamtio i Aleksandar Džikić sa Hapoel Jerusalimom. Hapoel Holon je slavio (80:76), a nerešiva enigma bio je Džouns koji je meč završio sa dabl-dabl učinkom (21, 10sk). Takođe, ono što je primetno jeste i da je u prethodnih nekoliko sezona znato više počeo da šutira za tri poena.

Primera radi, dalekometni hici nisu ga služili dok je bio u Olimpiji (1/12), ni u Krki (0/5), ali je od dolaska u PAOK postao nešto precizniji (4/9), dok je u Hapoelu na oko 30 odsto (6/17). Nije preterano dobar šuter za tri, ali ume i da pogodi, što može da bude značajno u igri protiv centara koji vole da se "parkiraju" u reketu. Ono šta je njegova velika mana jesu slobodna bacanja,

Kada je njegova karijera u pitanju, rođen je u Čikagu i tamo je bio u srednjoj školi. Bio je na tri koledža (Hajlend, Kent Stejt i Južni Teksas), ali nije izabran na NBA draftu 2017. godine. Odlučio je da ode "preko okeana", potpisao je za Kolos sa Rodosa, pa je onda igrao za Olimpiju, Petkimspor, Krku, Prometej, Peristeri, PAOK, Leones de Ponse i sada je u Hapoelu. U pauzi između grčkog i izraelskog kluba bio je u Portoriku i tamo je odigrao 24 utakmice. Interesantno je da je u toj ligi imao 50 odsto šuta za tri (17/34).

Pogledajte i partiju protiv Džikićevog Hapoela: