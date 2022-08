Hrvatski stručnjak Tomislav Mijatović ispričao kako se oseća zbog trojke Dušana Kecmana više od 12 godina nakon što je Partizanov bek u Zagrebu pogodio preko celog terena.

Cibona je bila na korak od pobede protiv Partizana i titule u ABA ligi - Bojan Bogdanović je iz ugla pogodio za 72:71 u finalnom meču regionalnog takmičenju. Na satu je ostalo 0,06 sekundi, a Dušan Kecman dobio je loptu ispod svog koša. Usledio je jedan od najlegendarnijih košarkaških poteza na ovim prostorima - trojka preko celog terena i šokantna pobeda Partizana koja je crno-belima donela još jedan trofej.

Prošlo je više od decenije, ali je hrvatskog trenera Tomislava Mijatovića ta trojka progoniti čitavog života. Gostujući za u podkastu "Inkubator", on se prisetio kako je izgledala utakmica odigrana 25. aprila 2010. godine u Zagrebu.

Hrvatski stručnjak koji je poslednjih nekoliko sezona pomoćni trener u Anadolu Efesu dobro se seća detalja sa meča, iako ne želi uvek o njima da priča.

"Ja sam počeo u Ciboni kada je bila u Evroligi i kad je Cibona bila super ozbiljna organizacija", počeo je priču Tomislav Mijatović, ali ga je voditeljka odmah prekinula. Dobacila je da je u tom periodu Dušan Kecman "zabio onu tricu", a Mijatović je samo uzdahnuo nakon toga.

"Morala si? Morala si! A vidiš, kosa mi je seda, šta misliš zbog čega? Bio sam nekoliko puta sa Kecmanom... Čekaj da popijem malo vode. Ne postoji tužnija sekvenca u mojoj košarkaškoj karijeri. To je najbolnija i najteža sekvenca i nikada mi neće biti lako da pričam o tome, koliko god vremena da prođe neće postati lakše. Valjda se to treba... Ne znam, mislim da se nije trebalo dogoditi ali je i to deo mog odrastanja. Puno sede kose, puno neprospavanih noći", ispričao je Mijatović.

Samo nekoliko trenutaka pre toga Bojan Bogdanović je postigao trojku za koju su se Hrvati nadali da je Ciboni donela titulu namenjenu regionalnom šampionu. Partizanov bek nije tako mislio...

"Ne mogu da objasnim ni sebi, ni 'Babi' (Bojanu Bogdanoviću) jer pričamo o tome kad god se sretnemo. Taj trenutak, te erupcije emocija kad je on zabio tricu Partizanu koji je bio super jak. I Cibona je bila super jaka, napokon smo mi zabili taj zadnji koš. Onda je vreme nešto stalo, zašto je stalo to sad samo određeni ljudi znaju. Ali nema veze, desilo se. Bilo kako bilo, ne ponovilo se, makar ne nama", rekao je Tomislav Mijatović.

Pogledajte šta je pričao hrvatski trener: