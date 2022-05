Pred početak finalne serije ABA lige Partizan je održao konferenciju za medije na kojoj su govorili Željko Obradović i Rade Zagorac.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Kreće finalna serija ABA lige. Crvena zvezda i Partizan bore se za titulu šampiona regiona. Prva dva meča igraju se pred crveno-belim navijačima, bez prisusta publike večitog rivala, a prvi duel igra se u petak od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić".

Pred početak te utakmice je održana konferencija za medije crno-belih na kojoj su se pojavili Željko Obradović i kapiten Rade Zagorac. Njih dvojica su izneli svoja očekivanja uoči prvog susreta.

Šef struke Partizana je prvenstveno istakao da je i njemu i igračima drago što će imati šansu da se bore za pehar i pohvalio je večitog rivala.

"Srećni smo i zadovoljni što ćemo igrati u finalu, to je bio cilj od početka sezone. Poslednji meč koji smo odigrali je bio dobar, to treba da nam pomogne da igrači veruju da imamo kvalitet i da se ravnopravno nosimo sa Zvezdom. Oni imaju iskusan tim koji je godinama zajedno, igrali su mnogo finala. Znaju šta treba da rade odbrambeno i napadački u svakom trenutku. Imaju inteligentne igrače koji kažnjavaju svaku grešku, preuzimanja, moraćemo na sve to da pazimo ukoliko želimo da imamo šansu", rekao je Obradović.

Do sada su timovi odigrali tri meča, dva u regionalnom šampionatu i jedan u Kupu, dva trijumfa ostvarili cu crveno-beli, jedan crno-beli. Novinari su pitali Željka po čemu će ova utakmica da se razlikuje u odnosu na te susrete.

"Različita je toliko što je plej-of, igra se na dva dana. Kada igraš u seriji protiv jednog tima, pokušavaš da neke detalje pripremiš i promeniš. Tri dosadašnje utakmice bile su različite. Napravili smo analizu njihove igre, radili na detaljima. Treba da vodimo računa da su oni iskusan tim sa dosta kvaliteta. Mi smo protiv Budućnosti odigrali kvalitetne mečeve pred našom publikom i videli smo gde bi moglo da bude rešenje za Zvezdu. Svi smo mi svesni da igramo za nas, ali imamo obavezu da ljudi koji su nas bodrili vide lepu sliku na svim utakmicama, koliko god ih bude u seriji."

Potvrdio je da su svi igrači zdravi i spremni, pa je zatim pričao o pritisku koji donosi finale.

"Presija sigurno postoji kao nešto što je kod svih nas prisutno, ulog je veliki. Sama činjenica da dođeš do finala u bilo kom takmičenju je lepo i dobro. Partizan je ubedljivo najmlađi tim u Evropi. Sigurni smo da su ti igrači sazrevali i ta bolna iskustva koja smo imali su doprinela do toga da razmišljaju i da se ponašaju na drugi način. Treba maksimalno da se rasterete, to je uvek isto, pet na pet, lopta, igra se košarka."

Prednost domaćeg terena bi mogla da bude bitan faktor.

"Svi vole da igraju pred svojim navijačima, biće specifično što će biti pune tribine, navijači te bodre, nose. Koliko je to bitno ili nije, to će na kraju da se zna, u zavisnosti od rezultata će govori da li je bitno. Kada jedna lopta odlučuje svi znaju zašto je neko pobedio ili izgubio, na to smo navikli i to se neće promeniti. Zvezda je domaćnin u prve dve utakmice, biće izvanredna atmosfera, na nama je da znamo da je na terenu pet na pet i da igramo", poručio je Obradović.

Medijima se zatim obratio Rade Zagorac.

"Složio bih se sa trenerom, zadovoljni smo što igramo finale. Igramo protiv ekipe koja je pravljena da odmah donese kvalitet, dosta uspeha imaju iza sebe. Mi smo pravljeni za ono što jednog momenta možemo da postanemo, niz talentovanih momaka koji je napredovao kroz celu godinu. Imamo priliku da uradimo nešto lepo za nas i naše navijače koji su nas zadužili u prethodnom periodu, posebno ove sezone. Imamo cilj koji smo zacrtali, izgaraćemo i daćemo sve da ostvarimo cilj."

Na kraju je naglasio da je ekipa i psihološki spremna za ono što sledi.

"Utakmica protiv Burse je bila jako bolna, ali ujedno i neprocenjivo iskustvo za ekipu. Veliki broj igrača se prvi put susreo sa mečom koji nosi toliku odgovornost i pritisak. Susrela se sa neuspehom. Važno je da smo naučili iz tog iskustva. Dokaz za to je dobra polufinalna serija protiv Budućnosti. Generalno razmišljanje i naši razgovori na terenu, vidi se napredak. Raduje me to. Na kraju se svode računi", zaključio je Obradović.