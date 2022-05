Lesor pogađa uz faul, a i sa penala je precizan. Sada je fauliran i Rade Zagorac i on promašuje sva tri puta sa penala. Peri sa druge strane pogađa za 77:59 i tu je kraj treće četvrtine.

Daje poene Zagorac, ali ponovo je precizan Peri, a poslije dva poena sa penala Pantera sada je 74:54. Fauiliran je i Kendrik Peri i on pogađa za 74:56.

Kobs pogađa sa bacanja, ali trojkom to poništava Kevin Panter - 65:46. Trojke pljušte, jednu pogađa Di Džej Sili, a drugu Kevin Panter, da bi i Kendrik Peri bio precizan - 68:52.

Prvi poeni u drugom poluvremenu dolaze od Uroša Trifunovića, a onda Marko Jagodić-Kuridža pogađa trojku. Sada Panter pogađa dvojku, a Kobs dolazi do poena za 59:40, A onda zakucavanje Koprivice - 61:40.

22 : 00

Poluvrijeme

Sredinom druge četvrtine bilo je 34:28 i to je bio posljednji momenat u kome je Budućnost bila u ovom meču. Uslijedila je serija 13:0 Partizana, a i kada je Budućnost do kraja poluvremena uspijevala da postigne poene, to nije bilo u serijama.

Nastavio je Partizan da dominria i sa "plus 20" na poluvremenu vrlo je blizu ABA finala.