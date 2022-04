Partizan je završio takmičenje u Evrokupu, a jedan od njihovih najboljih igrača Endrju Endrjuz je pričao o svemu tome.

Izvor: MN Press

Partizan je završio evropsku sezonu, Bursa nastavlja svoju bajku. Umesto plasmana u četvrtfinale i borbe za Evroligu, tim Željka Obradovića je pao na prvom koraku u nokaut fazi.

Crno-beli su posle odličnih igara u grupnoj fazi pali u nastavku takmičenja. Pred punom "Arenom" su izgubili od turskog tima što je značilo ujedno i da su eliminisani. Jedan od glavnih "krivaca" za to je Endrju Endrjuz.

Najbolji igrač Burse je odigrao fenomenalno, pored 24 poena je upisao 10 asistencija i 8 skokova, bio je nadomak tripl-dabl učinka. Po završetku utakmice je razgovarao sa novinarima. Prvo je pričao o sjajnoj atmosferi.

"Bilo je dobro zaista, mnogi od nas koji smo igrali na koledžu znamo kako to izgleda. Partizan je jedan od najboljih timova u Evropi, trener nas je odlično pripremio i rekao nam je sve. Znali smo da ne smemo da dozvolimo da navijači utiču na nas", počeo je Endrjuz.

Ispričao je i šta im je Dušan Alimpijević rekao pred start utakmice.

"Trener nam je rekao da poštujemo protivnika, Obradovića, Partizan, istoriju koju imaju i klub i on, njihove igrače, veći budžet. Verovali smo u sebe čak i kada smo bili pritisnuti uza zid."

Izgledalo je da je sve gotovo kada je na 14 sekundi pre kraja bilo "+5" (84:79). U sledećem napadu je Endrjuz asistirao Bitimu za zakucavanje, pa je Jam Madar napravio faul u napadu posle kog je Džon Holand dao trojku za produžetak.

"Nisam video tačno šta je Madar uradio, ali su sudije odradile odličan posao tokom celog meča. Ako ste gledali naše utakmice ove sezone onda ste mogli da vidite da nam se dešavalo da imamo sličnu prednost u završnici, pa da je izgubimo. Verovali smo u sebe i znali smo da možemo da se vratimo. Trener je spremio napad za Holanda koji je pogodio trojku za produžetak. Došao je iz Uniksa, iz Evrolige, veliki je igrač."

Za plasman u polufinale igraće u Ljubljani sa Cedevita Olimpijom.

"Igrali smo sa njima dva puta već, dobro ih poznajemo. Treba da se spremimo i da pripremimo dobar plan igre."

Na kraju je prokomentarisao novi sistem takmičenja i igranje jedne utakmice u nokaut fazi Evrokupa.

"Podseća me to malo na 'Martovsko ludilo'. Rekao bih da to više odgovara timovima poput našeg koji je borben, koji ne odustaje i koji je opasan. Sistem nam odgovara, probaćemo da doguramo što dalje. Idemo postepeno, pa šta bude", zaključio je Endrjuz.