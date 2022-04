Mića Berić je kritikovao partiju Partizana protiv Bursaspora i posebno se osvrnuo na završnicu utakmice u kojoj je, kako sam kaže, bilo "neinteligentnih poteza".

Izvor: MN Press

Partizan je doživeo šokantan poraz protiv Bursaspora nakon produžetka (103:95) i tako na neslavan način završio takmičenje u Evrokupu, iako su mnogi ocenili da bi crno-beli mogli da odu do kraja i osvoje titulu.

Bili su previše stegnuti pred 19 hiljada navijača u "Areni" i u najvećem delu meča jurili su rezultat, ali kada su uspeli da dođu do preokreta i pristojnih pet poena prednosti završnici meča - delovalo je da će doći do pobede. Ipak, loša rešenja u finišu presudila su da Bursaspor izbori produžetak, a onda i da dođe do pobede...

Bivši košarkaš crno-belih i nekadašnji potpredsednik kluba Miroslav Berić bio je u šoku zbog poraza Partizana, pa je više puta u komentaru utakmice za "Sport Klub" da ne zna kako bi objasnio šta se desilo.

"Ljudi su se skoro predali, slavili smo neke poene kada postignemo, a onda Bursa posle tri-četiri sekunde pogodi dvojku, trojku... U zadnjem napadu Panter rešava sa osam metara, a mogao je recimo da ide na ulaz. Dosta neobjašnjivih stvari. Videli smo šta znači jedna utakmica, da se igra na dve - lagano bi Partizan pobedio. Nije to alibi, ali koliko je većina bila stegnuta... Panteru je bila stegnuta ruka iako je najiskusniji, probudio se u nastavku, ali to nije bio on. Neshvatljivo mi je da nakon jurenja rezultata čitav meč dođemo na plus pet, i još uz ovakvo navijanje, mi izgubimo. Neobjašnjivo...", bio je potpuno utučen Mića Berić dok je analizirao meč crno-belih.

Legendarni košarkaš je poručio da je Partizan u prvom poluvremenu "održavao ofanzivni skok" i dodao je da je neobjašnjivo kako je bek Endrjuz "čupao" posle lopte iz ruku Ledeja i Lesora, dodavši da je upravo američki bek mogao ranije da reši utakmicu za Bursaspor. Ipak, promašajima je ostavio Partizan u igri...

"Ne bi bilo produžetka da je Endrjuz pogodio jedan od četiri otvorena šuta, to je ulilo nadu Partizanu, ali neverovatno je kako su se vratili Turci. Da mi je neko rekao na minut i po da Bursa može do produžetka, rekao bih da je to nemoguće. Zasmetalo mi je dosta neinteligentnih poteza u završnici, slavlja kao da je gol, nepotreban pokušaj zakucavanja Avramovića kada se odrazio sa kapice kada je hteo atraktivno da završi, ali nije bilo pameti u završnici", rekao je Berić i zaključio:

"Kad je trebalo da se stane na loptu, srljali su, a Obradović je pokazivao da se smire. Pričali smo kako će atmosfera uticati na to kako se donose odluke. Mnogo bi značila pobeda, Partizan bi bio mnogo bolji posle toga, ali...".