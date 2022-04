Partizan je već u osmini finala Evrokupa završio učešće u tom takmičenju, nakon poraza od Burse 103:95.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana su završili učešće u Evrokupu nakon što su prokockali "dobijen" meč u krcatoj Beogradskoj areni. Na kraju je turska Bursa posle produžetka slavila i plasirala se u četvrtfinale - 95:103.

Partizan je imao pet poena prednosti na 20 sekundi do kraja meča, ali im ni to nije bilo dovoljno da savladaju Turke. Bursa je uspjela da se izvuče trojkom Holanda na sedam sekundi do kraja, a potom u dodatnih pet minuta iskoriste pad crno-bijelih.

Iako je Partizan bio drugoplasiran u grupnoj fazi takmičenja, takmičenje su završili već u osmini finala. Posle svega toga, očekuje se i konferencija za medije trenera Partizana Željka Obradovića, koji će analizirati bolan poraz njegove ekipe.