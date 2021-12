Uz pobede "večitih" rivala prema planu, kolumnista MONDA Miloš Jovanović u osvrtu na rundu ABA lige posebnu pažnju posvećuje posrnulom favoritu, koji srlja u sve veće probleme.

Izvor: MN Press

Nova nedelja, novi termometar! Ko je gore, a ko je dole, ko je vruć a ko hladan...na prvi pogled, nema tu mnogo promena, ali treba proći i videti jer „đavo je u detaljima“, znate i sami kako kažu...pa da vidimo i koji su to detalji. A i koji je to đavo...

CRVENA ZVEZDA (9-1, prošle nedelje 1.)

"Španska inkvizicija" je sada i zvanično prošlost. Zvezda je ostvarila bitnu pobedu u bivšem Lenjingradu, a zatim u mini-maratonu pobedila i Cibonu. Ali to je možda i sekundarno u celoj ovoj priči. Ako pitate Dejana Radonjića, njemu je verovatno najbitnije to što je, nakon skoro pa tri meseca otkako je počelo takmičenje, Crvena zvezda konačno na korak od punog sastava (Vajt i Simonović su na poštedi, inače treniraju) – i to je ono što navijače i te kako raduje. Crveno-beli sada konačno mogu da razgovaraju na oba fronta onako kako su to inicijalno i zamislili...

Izvor: MNPress

PARTIZAN (9-1, prošle nedelje 2.)

Dobrih 35, pa čak i trideset i 38 je Partizan jurio za Igokeom po svakom kvadratnom santimetru hale u Laktašima. Međutim, kada je trebalo da se preokrene, Smailagić je ponovo pokazao da ga ni tri hiljade promašaja ne može demotivisati od uzimanja velikih šuteva, a Panter je prekinuo svoj katastrofalni niz "onom jednom njegovom" sa devet metara, i eto crno-belih na skoru 9-1. Bonus – povratak u rotaciju Uroša Trifunovića, koji se odužio sa dvanaest poena i dve trojke. Čeka se još i Kurucs...

Izvor: MN Press

BUDUĆNOST (7-3, prošle nedelje 3.)

Osam igrača, kažete? Nema problema, dajte taj Derbi..."mlađi brat" je ipak "mlađi", a Budućnost ima previše kečeva u rukavu čak i sa ovako skraćenom rotacijom – jedan od njih zove se "Džastin" a preziva "Kobs", i kada je on u elementu, i jači od Derbija će pokleknuti u "Morači". Vili Rid je i dalje u oporavku, a čekamo sada i da nam se razjasni status Džejkoba Vajlija koji je na "disciplinskoj". Hoće li i Budućnost izaći na tržište? Sve su prilike da bi morali...

FMP (8-2, prošle nedelje 4.)

"Panteri" kao da ne mogu bez malo dramskih podzapleta. Vodili su protiv Krke i sa više od dvadeset razlike, ali je na kraju svejedno došlo do malo drame, kojoj je ipak usledio sretan kraj. Ono što je bitno za trenera Stefanovića je da je Danilo Tasić i dalje raspoložen, a da Nevels i Džons mogu da doprinesu i na druge načine ako im poeni ne idu. Kad smo kod Džonsa – magični broj je sada 50. Još četiri i "ulazi" u nepoznati Kusov rekord...držimo mu palčeve!

IGOKEA (5-5, prošle nedelje 6.)

Igokea možda jeste izgubila protiv Partizana, ali je odigrala dosta kvalitetnu utakmicu – da podsetimo, i njima je falilo nekoliko igrača, a neki su bili i roviti. Takođe, verbalni sparing Dragana Bajića i Alekse Radanova je bio jedan od legendarnijih TV trenutaka ovog 10. kola, a ako uzmemo u obzir da je Radanov i posle ove rasprave imao minute (i to dosta solidne), može se reći da je "sukob" razrešen prijateljski.

CEDEVITA OLIMPIJA (5-5, prošle nedelje 5.)

"Šta se ovde zaboga dešava?", napisao sam pre dve nedelje. Vreme je da se ponovim, samo malo jače – "ŠTA SE, OVDE, ZABOGA DEŠAVA?!". Markus Kin je zamenjen Jogijem Ferelom, centarska linija je ojačana Alenom Omićem, i svejedno izgubiše na svom terenu od Zadra – od Zadra! Situacija u Ljubljani dostiže tačku ključanja, a čaršija već bruji o tome da bi sledeći kiks mogao loše da se odrazi na trenera Juricu Golemca i sportskog direktora Sanija Bečirovića. Plot twist – sledeća utakmica je protiv Partizana u Beogradu.

Izvor: MN Press

CIBONA (5-5, prošle nedelje 8.)

Pre svega mesec i po, govorili smo o Ciboni kao kandidatima za plej-of. Sada, čini se da se taj san polako raspršuje, jer ne možemo očekivati da Cedevita doveka igra ispod renomea. Ali opet, imaju Cibosi taj mladalački duh – Vlada Jovanović im je našao pravu žicu, i ako vežu nekoliko dobrih mečeva u drugoj polovini ništa nije nemoguće. Ključ je, naravno, Roko Prkačin – protiv Zvezde se pokazao u dobrom svetlu, i moraće da nastavi ovako ako je „vukovima“ i dalje do višeg plasmana.

MEGA (4-6, prošle nedelje 7.)

Vlada Jovanović i Vlada Jovanović su zamenili mesta ove nedelje, pa je onaj „beogradski“ sišao stepenicu niže na termometru. Boriša Simanić se vratio nakon duže pauze, i to je bolja vest za Megu – lošija je da su izgubili u Baru, u utakmici koja je realno trebala da ih pogura ka gornjem domu tabele. Ovako, ni enormna prednost u skoku – 40-28 – im nije pomogla.

BORAC (4-6, prošle nedelje 9.)

Borcu je konačno pošlo za rukom ono što je „najlakše, a najteže“ u ligaškoj košarci – pobediti u utakmici u kojoj ste izraziti favorit i svi očekuju da lako upišete bodove. Gostovanje u Splitu donelo je nove bodove, ali i novu odličnu partiju Marka Pecarskog. Borac itekako ima čemu da se nada ako ovaj momak nastavi u ovom ritmu...

MORNAR (3-7, prošle nedelje 12.)

Po prvi put ove sezone Mornar vezuje dve pobede, i to i objašnjava ovaj njihov „skok“ na našoj „tablici snage“ – Nemanja Gordić ponovo je preuzeo kad je bilo teško, a Vil Mozli je sa par ludih eli-upova podsetio na svoje „partizanske dane“. Svi već znate šta se desilo sa Korijem Dejvisom, tako da sad čekamo da vidimo ko će biti taj novi Amerikanac u Mornaru – od toga, iskreno, dosta zavisi da li će Barani malo „jače“ napasti viši plasman u ostatku sezone. Skok je i dalje problematičan...

DERBI SC (4-6, prošle nedelje 10.)

Treći poraz u nizu za Derbi i nije toliko tragična stavka, pogotovo ako uzmemo u obzir da su sva tri došla od timova iz vrha tabele (mada, realno, meč protiv FMP-a su morali da dobiju). Ono što jeste malo zabrinjavajuće za trenera Žakelja je to što je Kajl Vinjales izgleda udario „u zid“ – bez njegovog konkretnijeg učinka, Derbi nije ni izbliza tako potentan kako može da bude.

KRKA (3-7, prošle nedelje 11.)

Špan se vratio, pa je Stipčević konačno uspeo malo da odmori – ovaj put upisao je „samo“ 33 minuta. Svejedno, i dalje fale Stavrov i Štergar, ali „Gali“ iz Novog Mesta su ipak skupo prodali svoju kožu u Železniku i imali priliku da naprave potpuni preokret. Dobra stvar za njih je to da je Templ Gibs konačno počeo da pogađa – 7 trojki iz 9 pokušaja su naznaka nečeg lepšeg u nastavku sezone.

ZADAR (2-8, prošle nedelje 14.)

Jeste Ceđolimpija u problemima, ali otići u Ljubljanu i pobediti nikad nije lagan posao, a pogotovo ako ste Zadar koji iz prvih devet kola ima samo jednu pobedu. Džastin Karter je ponovo izneo veliki deo sam, ali ovaj put su mu se „našli“ i Mavra i Junaković – i eto sad Zadra na „polubezbednom“ 13. mestu, a prave borbe za opstanak tek slede. Ali ovo je svakako bitan iskorak...

SPLIT (2-8, prošle nedelje 13.)

Pogađali ili ne pogađali, Split ne odustaje od svoje strategije – minimum 25 trojki mora poleteti ka protivnikovom obruču, pa šta pogodimo, pogodili smo. Novo pojačanje, iskusni Maj Kovačević, bi mogao makar malo „ulepšati“ te procente, a njega ćemo verovatno gledati od sledećeg kola – u ovom prošlom, gledao je meč sa tribina i ugodno ćaskao sa Rokom Lenijem Ukićem...a tema je valjda bila ko će ispaliti više u mečevima koji nailaze.