Prvi podgorički duel pripao je košarkašima Budućnosti - tim Aleksandra Džikića večeras je u 10. kolu ABA lige savladao SC Derbi - 78:70.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Plavi" su večeras s osmoricom igrača izašli na teren, ali su od početka meča vodili, do odlaska na odmor stigli do dvocifrene prednosti i na kraju upisali sedmu pobjedu u ABA ligi.

Prednost na utakmici košarkaši SC Derbija imali su samo na startu kada je bilo 5:4. Uslijedila je serija Budućnostti 8:0 i bijeg na 12:5, potom još jedna serija (7:0) za devet poena prednosti (21:12).

U drugoj četvrtini, na četiri minuta i 40 sekundi do kraja prvog poluvremena tim Andreja Žakelja je nakon trojke Flečera Megija prišao na poen zaostatka - 29:28, da bi nakon toga svaka neizvijesnost nestala. Serijom 9:0 Budućnost prvi put odlazi na dvocifrenu prednost (38:28), a do poluvremena i na plus 12 (44:32).

U nastavku je ekipa Aleksandra Džikića uglavnom imala prednost od 10 do 15 razlike, a na kraju su se svi igrači Budućnosti upisali u listu strijelaca. Najefikasniji je bio Džastin Kobs sa 22 poena, sedam asistencija i indeksom 32.

Marko Jagodić-Kuridža imao je 12 poena i devet skokova, a Edin Atić, Filip Barović i Zoran Nikolić po devet poena. Di Džej Sili je meč završio sa osam, Suad Šehović sa pet, a Vladimir Micov sa četiri poena.

Kod "studenata", koji nakon ove utakmice imaju četiri pobjede i šest poraza istakao se Kenan Kamenjaš sa još jednim dabl-dabl učinkom - 14 poena i 11 skokova.

Tomislav Ivišić i Milić Starovlah su meč završili sa po 10 poena.