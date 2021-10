Kad je teško, mora on da preuzme na sebe odgovornost. Najiskusniji je, a i zna veličinu kluba!

Izvor: Profimedia

Kada je ovog ljeta stigao u Mančester junajted, odnosno vratio se u klub nakon igranja u Realu i Jvuentusu, mnogi su smatrali da će baš liderske sposobnosti Kristijana Ronalda biti najveće pojačanje. Nikako ne voli da gubi, navikao je da osvaja trofeje i to je mentalitet koji treba prenijeti i na cjelokupnu svlačionicu slavnog kluba.

Velikih trofeja nema već neko vrijeme, a kada su uz to i igre loše - oni najbolji moraju da podviknu. Izgleda da se to i desilo na meču Mančester junajteda i Atalante u okviru Lige šampiona, kada je italijanski tim vodio sa dva gola prednosti na poluvremenu, a na kraju pobijedili Englezi (3:2).

''Pitao je saigrače da li ih je sramota i rekao im je da to što trenutno prikazuju nije način na koji Mančester junajted treba da igra pred svojim navijačima. Dodao je da moraju da pronađu način da stignu do pobjede, jer ako to ne urade mogu da ispadnu iz takmičenja već nakon grupne faze'', rekao je britanskim medijima izvor iz kluba.

U nastavku meča dogodio se Junajtedov veliki preokret.

Domaćin je na Old Trafordu zaigrao mnogo ozbiljnije i uspio da stigne do pobjede. Markus Rašford pogodio je u 53. minutu, izjednačio je Hari Megvajer u 75. i pobjedu je donio upravo Kristijano Ronaldo koji je u 81. minutu bio strijelac petog gola na ovoj utakmici.

Nakon tri odigrana kola Mančester junajted je lider grupe sa šest osvojenih bodova, Atalanta i Viljareal imaju po četiri, dok je Jang bojs na tri osvojena boda.