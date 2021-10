Sećamo se gola koji je proslavio Ronalda.

Izvor: Profimedia/AFP Photo

Na današnji dan pre tačno 25 godina videli smo jedan od najboljih golova u istoriji fudbala. Taj gol nije bio naročito važan iz takmičarskog ugla, ali je u njemu sadržano sve ono što volimo u ovom sportu.

Ronaldo je 12. oktobra 1996. godine u Santijago de Komposteli postigao nezaboravan gol, zbog kog su se deca zaljubljivala u fudbal, a generacijama koje su dolazile prepričavano je kakav je Brazilac majstor, pošto ono što je uradio svojim protivnicima zaista malo ko može.

"Pravi Ronaldo", ili što bi neki na ovim prostorima rekli "Zuba", bio je najdominantiji napadač generacije, a ono što je uradio protiv Kompostele bacilo je navijače u trans.

Ronaldu je za slalom od 48 metara, tokom kog niko od igrača Kompstele nije mogao da ga sruši, bilo potrebno tačno 10 sekundi. Varao ih je fintama, potezima telom, izluđivao ih je do neverovatnih granica, a na kraju mu je ostalo snage i da dobro šutne i postigne gol za Barselonu.

Kažu da je Ronaldo pre tog gola napravio 34 koraka i imao ukupno 16 dodira sa loptom, ali baš u tome kako nije posustao i uspevao je da odoli povlačenju dresa i svakom udarcu po cevanici - ogleda se njegova veličina.

Pamti se i kako se trener Bobi Robson u tom trenutku uhvatio za glavu u neverici, što bi sigurno postalo viralno da se desilo 2021. godine, a dečački osmeh Ronalda na kraju akcije možda je najviše govorio koliko se zapravo Brazilac samo zabavljao na terenu i igrao fudbal kao da je samba.

"Dobio sam loptu na sredini terena. Primetio sam kako su me okružili, ali nastavio sam da trčim. Video sam kako je cela odbrana krenula išla napred i ušao sam u prostor između dvojice igrača. Kad sam ih izdriblao i našao prostor, video sam da mogu i da šutiram. I to je bilo to!", s osmehom na licu ispričao je tada Ronaldo koji je imao samo 20 godina u trenutku kada se šalio sa defanzivcima.

Tada je i golman Fernando, koji je video maestralne poteze Ronalda iz najboljeg ugla, rekao da je to "najbolji gol koji je primio u karijeri", a zanimljivo je da je Gvardiola pričao da je radio i luđe stvari na treninzima.

