Dvije nezaštićene baze sadržale su 3,5 milijardi zapisa, uključujući lozinke, identifikacione brojeve i lične podatke.

Izvor: Kurir/Reuters

Više od 3,5 milijardi korisničkih imena, lozinki, identifikacionih brojeva i ličnih dokumenata bilo je javno dostupno na internetu kroz dve nepovezane baze podataka. U njima su podaci ljudi iz desetina zemalja. Jedna baza se uglavnom odnosi na Kinu, a u drugoj su stotine miliona naloga na velikim američkim tehnološkim platformama.

Baze su gotovo u isto vrijeme pronašla dvojica stručnjaka za sajber bezbjednost, a o otkriću je prvi pisao Wired. Treba imati na umu da je 3,5 milijardi broj zapisa, a ne broj ljudi. Ista osoba može da se pojavi više puta, a nijedan od istraživača nije uspio da do kraja ukloni duplikate.

"Trenutno su lični podaci praktično svakog Amerikanca negde napolju, a ako pogledate Kinu ili druge zemlje, tamo postoje isti problemi i bezbjednosni rizici. Svet sajber kriminala ubira plodove decenija loše prakse u oblasti informacione bezbjednosti", upozorio je Greg Polok, direktor istraživanja u kompaniji UpGuard.

Polok je pronašao bazu sa oko 1,64 milijarde dokumenata, pretežno o ljudima i firmama iz Kine. Prema njegovoj analizi, u njoj je bilo najmanje 840 miliona jedinstvenih identifikacionih brojeva, 300 miliona brojeva telefona, oko 11 miliona podataka o upisu studenata i skoro osam miliona registracija kompanija. U uzorku su se našli i podaci o deci i preminulim osobama.

Ova baza nije nastala jednim hakerskim napadom. Polok kaže da je neko spojio podatke iz više ranijih curenja i uredio ih tako da napadačima budu što korisniji. Dodaje da na svijetu ne postoji nijedan legitiman izvor koji na jednom mjestu drži sve te informacije u takvom obliku.

Baza se aktivno dopunjavala sve do nedelju dana prije nego što ju je pronašao. Polok nije uspio da otkrije ko stoji iza nje niti da nađe kontakt da bi prijavio curenje. Baza je tokom njegove istrage postala nedostupna, a prema izvještajima je izgledalo da je to deo ransomware napada ili namjernog uništavanja podataka.