Nevrijeme je izazvalo probleme i na području Kotora. Kako prenosi Radio Kotor, u Dobroti su na priobalnom putu prevrnuti kontejneri, dok su na pojedinim lokacijama polomljene grane drveća.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Obilne padavine i snažan južni vjetar, koji od sinoć zahvataju Crnu Goru, izazvali su brojne probleme u više opština. Poplavljeni su putevi i objekti, saobraćaj je otežan, a zabilježeni su i odroni. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova poremećen je i avio-saobraćaj, prenosi Dan.

Tivat: Zatvoren put prema Luštici, voda na kolovozu

Loši vremenski uslovi, jak južni vjetar i niska oblačnost jutros su poremetili avio-saobraćaj na tivatskom aerodromu. Let kompanije „Air Serbia“ iz Beograda, koji je obavljan avionom tipa ATR 72, nakon neuspjelog pokušaja slijetanja preusmjeren je na Aerodrom Podgorica.

Problemi su zabilježeni i na putevima. Zbog izlivanja vode u predjelu Solila, lokalni put Tivat–Radovići–Luštica zatvoren je za saobraćaj. Komunalna policija, u saradnji sa inspekcijom i Službom zaštite i spašavanja, nalazi se na terenu i preusmjerava vozila.

Vozačima je preporučeno da koriste alternativni pravac preko Grabovca i postupaju prema uputstvima nadležnih službi.

Otežano se saobraća i bulevarom Tivat–Jaz, gdje je voda prekrila više dionica. Posebno kritično bilo je na kružnom toku Tivat–Krtoli–tunel Vrmac, koji je jutros bio potpuno pod vodom.

Prema informacijama vozača, na dijelu puta od Voli Horeca centra do HDL Laković u Radanovićima nivo vode dostizao je polovinu visine automobila.

Kotor: Povećan vodostaj Škurde i nivo mora

Nevrijeme je izazvalo probleme i na području Kotora. Kako prenosi Radio Kotor, u Dobroti su na priobalnom putu prevrnuti kontejneri, dok su na pojedinim lokacijama polomljene grane drveća.

Zabilježen je i porast vodostaja rijeke Škurde, kao i nivoa mora, usljed obilnih padavina i snažnog južnog vjetra.

U Starom gradu oko osam časova nije bilo većih izlivanja atmosferske vode, a ulice su ostale prohodne. Na ulazu u Stari grad postavljeni su metalni pontoni.

Cetinje: Voda ušla u kuće i kotlarnicu Gimnazije

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Prijestonice od ranih jutarnjih sati intervenišu zbog posljedica nevremena.

Prema informacijama sa terena, poplavljene su kuće u nizu, kao i prostor oko „Bojane“ na Donjem Polju. Voda je prodrla i u kotlarnicu Gimnazije.

Velike količine vode otežavaju odvijanje saobraćaja, a pojedina vozila zaustavljaju se prilikom prolaska kroz poplavljene djelove ulica.

Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio je da su sve gradske službe u pripravnosti i da reaguju u skladu sa potrebama na terenu.

„Molim sve sugrađanke i sugrađane za razumijevanje, jer je riječ o velikom nevremenu i ogromnim količinama padavina“, kazao je Đurašković.

Danilovgrad: Stijena se obrušila na magistralu

Na magistralnom putu Danilovgrad–Nikšić jutros je došlo do odrona, kada se stijena obrušila na kolovoz i blokirala dio saobraćajne trake.

Put je trenutno prohodan, ali se vozačima savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.

Crveni meteoalarm, nadležne službe pozivaju na oprez

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju izdao je crveni meteoalarm za centralni region i primorje. Prema najavama, očekuje se najmanje 50 milimetara kiše za 12 sati, uz snažne udare vjetra i mogućnost vremenskih nepogoda praćenih gradom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima da prate zvanična obavještenja i izbjegavaju područja podložna plavljenju, blizinu vodotoka, kao i lokacije na kojima postoji opasnost od odrona i klizišta, prenosi Dan.

Iz MUP-a su takođe poručili da građani putovanja prilagode vremenskim uslovima i postupaju odgovorno kako bi se izbjegle dodatne opasnosti