Maurisio Poketino i zvanično je preuzeo Mančester junajted i obišao je stadion svog novog kluba.

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Argentinski fudbalski stručnjak Maurisio Poketino zvanično je danas počeo sa radom u Mančester junajtedu, saopštio je engleski klub.

U saopštenju se podsjeća da je Poketino prije pet dana imenovan za novog trenera kluba sa "Old traforda", a dogovor je bio da 18. novembra zvanično stupi na novu funkciju, pošto završi sve obaveze na mjestu selektora reprezentacije SAD.

Argentinski stručnjak je na mjestu trenera Mančester junajteda zamijenio Majkla Kerika, koji je smijenjen zbog loših rezultata engleskog kluba u novoj sezoni. Poketino (54) je danas obišao trening centar Mančester junajteda u Karingtonu gdje je upoznao dio igrača i članova stručnog štaba engleskog kluba.

U stručnom štabu Mančester junajteda biće Hesus Perez, Migel D'Agostino, Toni Himenez, Alek Skot i Sebastijan Poketino.

(MONDO)