Jelena Karleuša se pred snimanje emisije, osvrnula na ćerke i ono što djevojčice prolaze poslednjih nedelja

Izvor: MONDO

Jelena Karleuša pojavila se na snimanju nove emisije "Pinkove zvezde" u krajnje šokantnom izdanju, a potom je okupljenim novinarima odgovarala na pitanja i osvrnula se na aktuelne teme.

Pored Lidije Vukićević i incidenta ispred Skupštine, kao i "afere bubamara", Karleuša je spomenula i svoje ćerke Atinu i Niku, te otkrila šta se dešavalo nakon što je javno objavljen njen broj telefona.

"Podnijele su to jako emotivno, uplašeno. Pod stresom su i uplašene za sigurnost i život njihove majke, ali i za svoj. Atina je trenutno u drugoj zemlji, ali ja trenutno živim sama sa maloljetnim djetetom sama", priča je Karleuša.

"Objavili su mi adresu i broj telefona, pozvali javno da mi se dođe na kućnu adresu, ali spremna sam, čekam, vidjećemo kako će se to završiti", dodala je.

Poslušajte:

Pogledajte 00:39 "Atina i Nika su uplašene za život svoje majke": Jelena o naslednicama i kroz šta prolazi nakon što su joj javno objavili broj telefona Izvor: MONDO Izvor: MONDO