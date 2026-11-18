Ruski list Vzgljad objavio je novu rang-listu vlada koje smatra najneprijateljskijim prema Rusiji, a među njima se našlo i nekoliko zemalja iz regiona.

Izvor: Profimedia/Kristina Solovyova / Zuma Press /Ria Novosti

Ruski list Vzgljad objavio je novu rang-listu država čije vlade smatra najneprijateljskijim prema Rusiji, a na spisku za oktobar 2026. godine našlo se i nekoliko zemalja Balkana. Na prvom mjestu nalazi se Francuska sa 80 od mogućih 100 bodova, dok su među prvih deset pozicija, koje dijeli više država, i Hrvatska, Slovenija, Rumunija, Bugarska, Grčka i Mađarska.

Srbija se ne pominje među državama na objavljenoj rang-listi deset najviših pozicija.

Rang-listu pod nazivom "Rejting neprijateljskih vlada" ruski list počeo je da objavljuje prošle godine, a njome prati poteze gotovo 50 država prema Moskvi.

Prilikom bodovanja uzimaju se u obzir sankcije protiv Rusije, isporuke oružja i drugi oblici pomoći Ukrajini, diplomatske odluke i potezi koje autori istraživanja ocjenjuju kao suprotne ruskim interesima.

Gdje se nalaze zemlje Balkana

Među državama iz regiona najbolje je rangirana Bugarska, koja se nalazi na šestom mjestu sa 50 bodova, zajedno sa Austrijom i Češkom.

Hrvatska zauzima osmo mjesto sa 40 bodova, a istu poziciju dijele i Slovenija, Rumunija i Grčka, kao i nekoliko drugih evropskih i vanevropskih država.

Mađarska se nalazi na desetom mjestu sa 30 bodova, koliko ima i Norveška.

Srbija nije navedena među državama koje zauzimaju prvih deset pozicija ove rang-liste, kao ni Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija.

Hrvatska je u odnosu na prvo izdanje liste, objavljeno za oktobar 2025. godine, pala za jedno mjesto, sa sedmog na osmo, ali je zadržala isti broj bodova.

Koje države Rusiji smatraju najneprijateljskijim?

Prema najnovijem istraživanju, prvo mjesto zauzima Francuska sa 80 bodova, dok drugo mjesto dijele Velika Britanija, Njemačka, Litvanija i Estonija sa po 70 bodova.

Na trećem mjestu nalaze se Poljska i Finska, koje imaju po 65 bodova, dok četvrtu poziciju dijele Belgija i Letonija sa 60 bodova.

Peto mjesto zauzimaju Holandija, Sjedinjene Američke Države i Švedska sa po 55 bodova.

Na šestoj poziciji su Austrija, Bugarska i Češka sa 50 bodova, dok sedmo mjesto dijele Danska i Italija, koje imaju po 45 bodova.

Osmo mjesto, sa po 40 bodova, zauzimaju Australija, Grčka, Irska, Španija, Kanada, Luksemburg, Malta, Portugal, Rumunija, Slovenija, Hrvatska i Japan.

Na devetom mjestu nalazi se Kipar sa 35 bodova, a deseto dijele Mađarska i Norveška sa po 30 bodova.

Promjene u odnosima Rusije i zapadnih država

Ruski list navodi da je tokom oktobra zabilježeno smanjenje prosječnog indeksa neprijateljstva zapadnih država prema Rusiji.

Prema rezultatima istraživanja, prosječni indeks smanjen je za 8,25 bodova u odnosu na septembar, što autori ocjenjuju kao jedan od najvećih padova otkako se lista objavljuje.

Kako se navodi, deo promena povezan je sa diplomatskim kontaktima Moskve sa pojedinim evropskim državama, ali i promenama u odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Autori istraživanja navode da je SAD oduzeto deset bodova zbog ublažavanja određenih ograničenja u energetskom sektoru.

Norveškoj i Finskoj indeks je smanjen za po pet bodova, što se dovodi u vezu sa diplomatskim kontaktima njihovih lidera sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Ipak, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i baltičke države ostale su pri vrhu liste. Ruski list njihove pozicije povezuje sa nastavkom vojne i finansijske podrške Ukrajini, sankcijama i drugim mjerama usmjerenim protiv Moskve.

Lista nije zvanični dokument ruske vlade

Važno je napomenuti da rang-lista koju objavljuje Vzgljad nije zvanični dokument ruske vlade, već istraživanje koje sprovodi redakcija tog lista.

Ruska vlada ima poseban zvanični spisak država i teritorija koje smatra neprijateljskim, na kojem se nalaze i države članice Evropske unije.

Za razliku od zvaničnog spiska, istraživanje ruskog lista državama dodjeljuje određeni broj bodova i prati promjene njihovih pozicija iz mjeseca u mjesec.

(Večernji list/Mondo)