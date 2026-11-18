Uhapšen Gorski Matović u Novom Sadu zbog sumnje da je prijetio smrću grupi ljudi u tom gradu.

Izvor: Youtube/@ujedinjeninarodsrbije

Policija u Novom Sadu uhapsila je danas Gorskog Matovića zbog sumnje da je 25. oktobra ove godine, na dan održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, prijetio smrću grupi ljudi u tom gradu. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će u tom roku biti doveden na saslušanje kod javnog tužioca.

"Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obavještava javnost da je povodom događaja od 25.10.2026 godine na Novom Naselju kada je došlo do ugrožavanja sigurnosti više lica upućivanjem ozbiljnih prijetnji po život od strane dva izvršioca, lišeno slobode i zadržano u trajanju od 48 časova lice G.M. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138 st 2 Krivičnog Zakonika. Isti će u navedenom roku biti doveden i saslušan kod postupajućeg javnog tužioca", navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Da podsjetimo, Gorski Matović je jedan od 49 osoba koje je pomilovao bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je pomilovan za krivično djelo nasilničko ponašanje kada je ispred Srpskog narodnog pozorišta udario jednog studenta, a zatim gurnuo jednu studentkinju koja je tada udarila glavom o zid.

On je tada bio u grupi pristalica liste "Ujedinjena Srbija". Poslednji incident je napravio 25. oktobra kada je, kako su tada saopštili građani u Novom Sadu, prijetio biračima i zastrašivao ih zbog čega ga je novosadska policija tražila.