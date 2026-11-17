Sudija Ivica Veselić poručio je nakon obilaska sobe u kojoj je preminuo Kristijan Josip Periš (32) da "protokol jastuka na glavu ne postoji" i da je nad pacijentom primenjena prekomerna sila izvan svih propisa.

Izvor: Youtube/RTL/Facebook / Atletski klub Agram/Printscreen

Nedavna smrt Kristijana Josipa Periša (32) u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" ne prestaje da šokira hrvatsku i regionalnu javnost, posebno nakon niza izjava koje ukazuju da je prema pacijentu bila primijenjena prekomjerna fizička sila izvan svih protokola.

Sudija Ivica Veselić, član Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, u petak je s predsjednicom Povjerenstva nenajavljeno posjetio Kliniku za psihijatriju "Sveti Ivan", gdje su razgovarali o organizaciji rada, postupanju prema pacijentima i radu zaposlenih. Nakon toga su obišli i sobu 11A, u kojoj je boravio Kristijan Josip Periš.

"Posjetili smo tu, sada nažalost tragičnu, sobu 11A i razgovarali s tehničarima. Upravo mislim da je razgovor s ljudima koji neposredno učestvuju i rade na tom odeljenju bio možda i najznačajniji dio našeg posjeta. Važan je bio i uvid u to kako soba izgleda, kako izgleda cijelo okruženje i krevet na kojem se nalazio pokojni gospodin Periš", rekao je Veselić tokom gostovanja u emisiji HRT-a "U mreži Prvog", prenosi agencija Tačno.

Dodao je da su zaposleni bili voljni da razgovaraju sa njima, ali je primijetio da su bili psihički opterećeni. Smatra kako bi im nakon posebno zahtjevnih i rizičnih intervencija trebalo omogućiti psihološku podršku.

"Protokol jastuka na glavu uopšte ne postoji. To je apsolutno izvan protokola. Protokol primjene prekomjerne fizičke sile uopšte ne postoji. Mi, naravno, sada ne možemo i nećemo govoriti o našem konačnom mišljenju, ali javnost je upućena i snimak je javno dostupan, iz kojih se jasno vidi da je primjenjena prekomjerna sila. Sve je rađeno, nažalost, u tom trenutku izvan protokola", rekao je Veselić.

Naglasio je da Poverenstvo još nije zaključilo svoje razmatranje slučaja niti donijelo konačno mišljenje.

Kristijan Josip Periš umro je 21. oktobra na Klinici za psihijatriju, što je javnost saznala tek nekoliko dana kasnije, kada su uhapšena četiri medicinska tehničara. Oni se sumnjiče za teško ubistvo pacijenta. Policija je saopštila da su juče uhapšene još četiri osobe, ljekarka, koja je bila prisutna u sobi dok su tehničari primjenjivali silu prema pacijentu, dvije medicinske sestre i još jednog tehničara. Svi oni se za početak terete za teško ubistvo.

Nakon skandala u Klinici za psihijatriju više osoba je podnijelo ostavke, najprije direktorka Klinike, i još dva službenika, kao i članovi Upravnog odbora.

Porodica preminulog Kristijana najavila je komemorativni skup za 21. novembar na zagrebačkom Trgu Republike, a građane su pozvali da na skup ponesu bele jastuke, kao glavni uzrok njegove smrti.

Na objavljenom snimku nadzorne kamere iz bolničke sobe vidi se da je Kristijanu držan jastuk preko lica dok je bio vezan, ali i fizička sila koja je prema njemu bila primijenjena. Snimak traje osam minuta.