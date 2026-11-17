Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da članice NATO očekuju promjene u broju američkih vojnika u Evropi, o čemu će saveznici danas razgovarati sa predstavnikom Pentagona Elbridžom Kolbijem.

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Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da će saveznici u NATO-u danas razgovarati sa šefom politike Pentagona Elbridžom Kolbijem o reviziji nivoa američkih trupa u Evropi koju vrši Vašington, kao i da članice NATO očekuju promjene u nivou trupa.

Po njegovim riječima, očekuje se da će detalji o eventualnom smanjenju trupa biti poznati u narednih nekoliko dana, prenio je "Berliner cajtung".

"Očekujemo promjene u nivou trupa, ali još uvek ne znamo ništa konkretno. Ipak, do promjene u ravnoteži konvencionalnih snaga došlo bi i pod bilo kojim drugim američkim predsjednikom, zbog povećanog angažmana u Indo-pacifiku", rekao je Pistorijus uoči sastanka sa kolegama iz EU u Briselu.

Po njegovim riječima, razgovori će biti usmereni na koordinaciju sa Vašingtonom kako bi se spriječile "opasne praznine" u evropskoj odbrani NATO-a koje bi mogle da nastanu usljed eventualnog povlačenja američkih snaga.

Pistorijus je rekao da će Njemačka i Norveška sponzorisati još jedan paket američkog oružja u okviru PURL programa, fokusirajući se na isporuku većeg broja raketa PAC-2 i PAC-3 za sistem protivvazdušne odbrane Patriot Ukrajini.

"Ovo je peti paket u kojem Njemačka učestvuje. Ovog puta obezbjeđujemo 300 miliona dolara", rekao je Pistorijus, prenosi agencija Tačno.

Američki sekretar za odbranu Pit Hegset predstavio je šestomjesečnu reviziju u junu i zapretio da će uskratiti dio američkih članarina za NATO ukoliko saveznici koji "koriste tuđe resurse bez plaćanja" ne ispune obaveze u vezi sa izdvajanjem za odbranu.

On nije rekao da bi revizija mogla dovesti do smanjenja broja od 80.000 američkih trupa raspoređenih u Evropi, ali je naglasio da je cilj da se kontinent podstakne da učini više.

U Njemačkoj je raspoređeno 35.000 američkih vojnika, što predstavlja najveće američko vojno prisustvo u Evropi. Evropski vojni izvori spekulišu da bi Vašington mogao da premjesti jednu brigadu, odnosno oko 5.000 vojnika iz Njemačke, bilo u Aziju ili bliže istočnom krilu NATO-a u Poljskoj.