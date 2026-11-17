Sergej Barbarez, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, nema dilemu kada je riječ o mogućnosti da "zmajevi" u baražu za plasman u elitnu diviziju Lige nacija odmjere snage s Srbijom ili Hrvatskom.

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Poručio je da se takvih utakmica ne plaši te da vjeruje kako Bosna i Hercegovina s obje selekcije može igrati ravnopravno.

U slučaju da se žrijebom, koji će biti održan u petak u Nionu sa početkom u 12 sati, spoji s jednom od tih selekcija, BiH će u martu naredne godine igrati regionalni derbi tzv. "visokog rizika".

U ekskluzivnom intervjuu za "Vijesti.ba" na pitanje kako bi gledao na mogućnost da protivnik Bosne i Hercegovine bude Hrvatska ili Srbija, Barbarez je odgovorio veoma direktno.

"Nemam nikakav problem s tim", poručio je selektor BiH i potom pojasnio:

"Možda postoje tri, četiri ili pet reprezentacija s kojima ne bih volio da igramo, ali oni (Hrvatska i Srbija, op.a.) nisu na tom nivou. U ovom momentu nemamo problem igrati takve utakmice. Govorim, naravno, sa sportskog aspekta", dodao je Barbarez.

Upitan da li je uvjeren da bi Bosna i Hercegovina kvalitetom bila konkurentna Srbiji, posebno Hrvatskoj, istakao je: "Sigurno. Sigurno."

Njegove riječi jasno pokazuju da u stručnom štabu reprezentacije Bosne i Hercegovine ne zaziru od mogućeg susreta s komšijama, bez obzira na dodatnu težinu koju bi takva utakmica nosila.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je uoči večerašnjeg završnog susreta sa Rumunijom u Zenici u grupi "B4" UEFA Lige nacija osigurala drugo mjesto, odnosno plasman u baraž za ulazak u elitnu diviziju "A".

Osim Hrvatske i Srbije, protivnici Barbarezovih "beba" u doigravanju za evropsku elitu mogli bi biti Norveška i Vels, kojeg su eliminisali u baražu za minulo Svjetskog prvenstvo održano proteklog ljeta u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.