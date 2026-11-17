Kapiten Srbije Aleksandar Mitrović otvoreno kritikuje trenutnu situaciju u srpskom fudbalu nakon poraza u Ligi nacija, šestog u isto toliko utakmica.

Izvor: Youtube/ Fudbalski savez Srbije

Kapiten i najbolji strijelac u istoriji državnog tima Aleksandar Mitrović nije bio raspoložen poslije još jednog poraza Srbije u Ligi nacija, ukupno šestog za nas u isto toliko utakmica. Samo zbog promjene pravila izbjegli smo direktno ispadanje u "B" diviziju i imaćemo još jednu šansu da ostanemo u eliti, a Mitrović nije štedio riječi kritike poslije svega viđenog.

"Utisci su loši, izgubili smo utakmicu i ne mogu da imam pozitivan osjećaj. Defanzivno smo stajali kompaktno i tu nismo bili toliko loši, ali nam je falilo dosta kvaliteta sa loptom", rekao je Mitrović poslije meča u Volosu koji je pripao Grcima 1:0.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

"Bili smo bezopasni, stajali smo dosta nisko i generalno nismo uspjeli da ugrozimo gol i stvorimo šanse. Poslije primljenog gola smo nešto pokušavali, ali opet ništa konkretno. Nedostajalo nam je kvaliteta u toj završnoj fazi, nismo nikako uspjeli da ih pritisnemo i preuzmemo kontrolu nad utakmicom. Uglavnom smo se branili, čekali kontre i zasluženo smo izgubili", konstatovao je Mitrović.

Šta fali Srbiji?

"Sigurno nam fali malo kvaliteta, ali i nekih taktičkih i fizičkih zamisli. S obzirom na to da smo igrali protiv reprezentacija koje su dosta jače od nas, veći fokus je bio na defanzivi. U nekim trenucima smo se i previše fokusirali na odbranu, pa smo izgubili lucidnost i ofanzivne karakteristike koje individualno posjedujemo", objasnio je Mitrović poslije utakmice.

Srbija je inače igrala sa dvojicom napadača - Mitrović i Jović koji su bili potpuno odsječeni od ostatka ekipe, tako da su morali i pošteno fizički da se istroše.

"Fizički sam se osjećao dobro, ali za igrače mojih i Lukinih karakteristika bilo je teško igrati tako daleko od šesnaesterca. Trudili smo se da pomognemo ekipi i defanzivno odradimo sve što se od nas tražilo. Svakako to nije bila utakmica u kojoj su napadači uživali, jer svaki špic voli da je blizu gola, ali opredijelili smo se za taktiku da ih ugrozimo iz kontranapada. U tome nismo uspjeli", dodao je Mitrović.

Slika i prilika srpskog fudbala

Vidi opis Aleksandar Mitrović bez dlake na jeziku: "Ovo je slika i prilika srpskog fudbala, zapitajmo se" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 21 / 21 AD

Dobro je poznato da je trenutno vrlo turbulentno u Fudbalskom savezu Srbije (FSS), što takođe utiče na same igrače, tako da je Aleksandar Mitrović želio jasno da stavi do znanja da situacija nije dobra.

"Jako je teško, nije lako, ali mislim da je reprezentativni fudbal trenutno slika i prilika svega što se dešava u našem fudbalu. Generalno, naš fudbal — i klupski i reprezentativni — nalazi se na nivou na kojem možda nije bio dugo godina. Svi moramo da se zapitamo, i igrači, i treneri, i struka, kako i šta dalje. To je pitanje za dublju analizu ljudi koji vode srpski fudbal. Nismo u lijepom trenutku, iako je Srbija uvijek izbacivala talente. Kako te igrače uvesti i dati im šansu da se razvijaju na pravi način i u klubovima i u reprezentaciji, pitanje je za ljude iznad mene na koje ja trenutno nemam odgovor. Što se mene tiče, situacija je teška, ali bili smo u sličnim pozicijama i ranije."

Ima li nešto dobro?

Vidi opis Aleksandar Mitrović bez dlake na jeziku: "Ovo je slika i prilika srpskog fudbala, zapitajmo se" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

BARAŽ Srbija će za opstanak igrati u baražu u martu, a Mitrović kaže da su porazi u "A" diviziji korisniji od pobjeda u "B" ili "C": "Zato kažem - bolje je izgubiti ovako 1:0, nego pobijediti, ne znam, Litvaniju sa 3:0. Ovakve utakmice su nam svima potrebne. Sada moramo sve duboko da izanaliziramo, da okrenemo stvari u našu korist i spremimo se za baraž i predstojeće kvalifikacije."

Nula bodova, gol-razlika minus osam, nimalo prijatno za vidjeti, posebno kada se pogledaju i ostale utakmice od dolaska Veljka Paunovića na klupu - deset poraza u 12 mečeva.

"Nije realno da ne možemo da osvojimo nijedan bod. U nekim situacijama nam je falilo i malo sreće, zaslužili smo bar bod ili tri, ali nažalost nismo uspjeli. Trenutno postoji velika razlika u kvalitetu, a kada igrate protiv ovakvih selekcija, one kažnjavaju i najmanju grešku, što smo osjetili protiv svakog rivala. Čak i da smo danas pobijedili, to ne bi mnogo promijenilo. Ovo je negativno iskustvo, ali to je naša realnost trenutno. Moramo to da prihvatimo i da učimo iz svojih grešaka", rekao je Mitrović i dodao šta je to bilo bar pozitivno u ovom ciklusu.

"Bio je ovo jako težak ciklus za sve nas, nimalo prijatan, ali predstavlja veliko iskustvo za mlade igrače. Dobili smo nekoliko imena koja su se nametnula, poput Gudelja i Cveleta, a bilo je tu još nekoliko momaka. Ovo je velika lekcija i za selektora, da isproba tridesetak igrača i vidi na koga može da računa, ali i za sve nas da vidimo gdje smo u odnosu na najkvalitetnije reprezentacije."

Podsjetimo, Srbija će u petak na žrijebu dobiti protivnika u baražu, a mogući protivnici su nam i Bosna i Hercegovina, Slovenija...