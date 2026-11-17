Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez skratio je i konačno definisao spisak od 23 igrača na koje će računati za večerašnji duel šestog kola Lige nacija protiv Rumunije u Zenici.

Izvor: Cole BURSTON / AFP / Profimedia

U odnosu na prethodni susret sa Švedskom, stručni štab BiH je napravio dvije prinudne rokade u sastavu.

Nova imena u konkurenciji su napadač Jovo Lukić i defanzivac Tarik Muharemović, dok su iz protokola ispali Matej Deket i Haris Tabaković.

Iskusni golgeter Tabaković mora na operaciju, a odranije je poznato da zbog povrede u ovom novembarskom ciklusu nema ni Denisa Hadžikadunića.

Podsjetimo, reprezentacija BiH večerašnji meč dočekuje s već obezbijeđenim plasmanom u baraž za A diviziju Lige nacija. Iako su "Zmajevi" u petom kolu grupe B4 poraženi na gostovanju u Solni od Švedske rezultatom 3:2 (uz pogotke Armina Gigovića i Seada Kolašinca), poraz Poljske od Rumunije u istom terminu išao je na ruku bh. timu i donio mu kartu za doigravanje.

Žrijeb je u petak u Nionu u 12 časova.

Izvor: Anders Wiklund/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Konačan spisak "zmajeva" za Rumuniju:

Golmani: Mladen Jurkas, Salko Hamzić, Martin Zlomislić

Odbrana: Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Arjan Malić

Vezni red: Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić

Napad: Samed Baždar, Ermedin Demirović, Esmir Bajraktarević, Jovo Lukić