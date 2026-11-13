Turski fudbaler Semih Guler redovno priča o problemama djece sa Daunovim sindromom. Sada je na teren izveo svoju ćerkicu Defne koja ima Daunov sindrom.

Izvor: Sercan Kucuksahin / AFP / Profimedia

Turski fudbaler Semih Guler govorio je o svojoj ćerki Defne koja ima Daunov sindrom i raznježio je cijelu državu. Iskoristio je položaj popularnog fudbalera i kapitena Kajzerispora kako bi ukazao na položaj osoba sa Daunovim sindromom.

Štoper rođen u Njemačkoj od 2014. godine je u Turskoj i igrao je za nekoliko klubova, a sada je na Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom poslije pobjede svog tima nad Karagumrukom izašao sa ćerkom u naručju pred kamere.

"Defne nam je donijela sreću. Prva utakmica na koju je došla bila je protiv Antalijaspora i pobijedili smo. Danas smo ponovo pobijedili. Možda imaju jedan hromozom više, ali oni su ljepši ljudi od nas. Svaki put kada vidimo Defne, srećni smo", rekao je.

Istakao je da je kao roditelj vidio koliko je rana podrška bitna za razvoj djece sa Daunovim sindromom. Na primjeru svoje ćerke je to najbolje vidio.

"Mislim da bi sva djeca s Daunovim sindromom trebalo što ranije da počnu sa obrazovanjem. Mi smo s Defne počeli vrlo rano i danas vidimo rezultate. Čak i kada nismo srećni, ona nam izmami osmijeh. Nadam se da ćemo u budućnosti uspjeti dodatno da podignemo svijest o tome", poručio je.

"Javite se, ako mogu da pomognem"

Fudbaler Semih Güler daje intervju poslije utakmice sa svojom kćerkom Dafne. Iako ne razumijem turski jezik sve sam ga razumio, jer priča o ljubavi oca prema kćerki https://t.co/kvywuq2Yrn — Vanzemoljac Inc. (@MoljacU)November 13, 2026

On je rekao da svako ko ima dijete sa Daunovim sindromom slobodno može da mu se obrati. Spreman je da pomogne i uradi šta god da je potrebno.

"Ako mogu nešto učiniti za druge porodice, slobodno mi se mogu javiti. Čuvajmo našu djecu, volimo ih. Ona su nam sve. Moja ćerka sa Daunovim sindromom naučila je našu porodicu strpljenju, zahvalnosti i tome da ne osuđujemo druge. Postala je i srećna amajlija moje ekipe", rekao je nedavno za turske medije.

Nije mu prvi put

Semih Guler je već nekoliko puta pozivao javnost da se obrati pažnja na Daunov sindrom. Dok je igrao za Adanu protiv Galatasaraja nastupao je u kopačkama raznih boja, a objasnio je i zašto.

"Osobe s Daunovim sindromom treba da imaju ljubav, poštovanje i jednake mogućnosti u svim područjima života. Nosio sam kopačke različitih boja kako bih podigao svijest o tome i doprinio prihvatanju svih osoba s Daunovim sindromom, počevši od moje prekrasne ćerke. Različitosti su lijepe, a borba protiv diskriminacije i zaštita njihovih prava odgovornost je svih nas", napisao je on.

Njegovu inicijativu su podržali i navijači pa su na meču sa Fenerbahčeom razvili transparent posvećen maloj Defne.

"Naši navijači razvili su prekrasan transparent za moju kćer Defne. Volio bih da smo im mogli uzvratiti bodovima", izjavio je nakon utakmice.