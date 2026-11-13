"Ovo je hrvatska nadstrešnica": Glumica se oglasila nakon jezive smrti Periša u psihijatrijskoj ustanovi

Glumica Zrinka Cvitešić uporedila je ovaj slučaj sa tragedijom u Novom Sadu i oštro progovorila o nepravdi i izostanku odgovornosti.

Izvor: Youtube/UniZg/Bridge Theatre

Smrt sportiste Kristijana Josipa Periš, koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, izazvala je brojne reakcije u Hrvatskoj. Slučaj je uznemirio javnost, a među onima koji su se oglasili je i glumica Zrinka Cvitešić, koja je putem društvenih mreža objavila nekoliko poruka i ukazala na ozbiljnost tragedije.

Glumica je posebno pažnju skrenula na okolnosti Periševe smrti, a u jednoj od objava koju je podijelila ovaj slučaj upoređen je sa tragedijom u Novom Sadu.

"Ovo je, nažalost, hrvatska 'nadstrešnica'", poručila je Zrinka.

Izvor: Instagram printscreen

Na ovaj način napravljena je paralela sa nesrećom koja se dogodila 1. novembra 2024. godine na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada se obrušila betonska nadstrešnica i usmrtila 16 osoba.

Izvor: Instagram printscreen

Zrinka je istakla i poruku u kojoj se govori o izostanku reakcije društva kada je potrebno ukazati na nepravdu i zahtijevati odgovornost.

Izvor: Instagram printscreen

"I nikako mi ne izlazi iz glave, kao što vjerujem da ne izlazi ni mnogima od vas. U kakvoj državi živimo i kakvo smo društvo postali? Znamo da se ujedinimo na koncertima i slavljima, ali kada treba ustati protiv nepravde i tražiti odgovornost, kao da nas nema. Žalosno, tužno i poražavajuće. Jedan ljudski život nema cenu", napisala je glumica.

Nastavila je da dijeli objave koje se odnose na slučaj, posebno ističući da je Periš u psihijatrijsku ustanovu primljen kako bi dobio potrebnu medicinsku pomoć i njegu.

"Zastanite na trenutak. Trebalo je da dobije psihijatrijsku pomoć. Umjesto toga, izgubio je život. Kristian Josip Periš primljen je u psihijatrijsku bolnicu u Zagrebu, mjesto na kojem bi ljudi trebalo da budu sigurni i zaštićeni onda kada su najranjiviji. Iz bolnice se nikada nije vratio kući", navedeno je u još jednoj objavi koju je glumica podijelila.