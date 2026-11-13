Partizan se osipa, a sada je klub napustio i Bekir Čordalija.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Polako se nastavlja osipanje, pa je sada Rukometni klub Partizan napustio i prvi golman. Poslije samo nekoliko mjeseci u Beogradu Bekir Čordalija našao je novi angažman i nastaviće karijeru na drugom mjestu, samo ostaje da se vidi gdje.

"Rukometni klub Partizan zahvaljuje se na saradnji čuvaru mreže Bekiru Čordaliji. Reprezentativac Bosne i Hercegovine karijeru će nastaviti u drugom klubu. Bekire, hvala za sve! Želimo ti puno sreće i uspjeha u budućnosti. Jednom član Partizana, uvijek dio crno-bijele porodice", navedeno je u saopštenju Partizana.

Ko će protiv Metaloplastike?

Partizan od 18 časova igra sa Metaloplastikom, a na tom meču u Šapcu vidjećemo šta je od tima ostalo. Za sada zvanično su klub napustili trener Raul Gonzales, lijevi bek Miloš Kos, desni bek Sergej Ivanov, kao i desni bek Nikola Crnoglavac. Sada je otišao i Bekir Čordalija.

Navodno niko od stranaca neće igrati protiv Metaloplastike, mada postoje i naznake da bi makar do kraja polusezone mogao u klubu da ostane Migel Sančez Migaljon.

"Sve se raspalo"

"Preko noći sve se srušilo kao kula od karata. Poslije utakmice sa Berlinom u gostima, trener Raul Gonzales je pričao sa direktorom Ivanom Dimitrijevićem i želio da zna da li se nastavlja saradnja i šta će dalje biti. Dobio je potvrdan odgovor, jer u tom trenutku nije bilo razloga za brigu, imali smo sve obezbijeđeno do kraja godine, a potom da razgovaramo o sljedećoj. Međutim, uslijedio je pad banke, a tamo su nam sva sredstva, kako poslovna, tako i privatna… Mislili smo da će se to riješiti, da sačekamo nekoliko dana. Iskreno, kupovali smo vrijeme u nadi da će se riješiti sve, ali nažalost nije, bilo je sve gore i gore za klub", rekao je Miljan Žugić u intervjuu za "Sportski žurnal".