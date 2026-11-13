Od crnogorskih vlasti očekujemo napredak u rješavanju pitanja koja se odnose na uvažavanje evropskih vrijednosti i načela dobrosusjedskih odnosa u okviru poglavlja 23 i 31, saopštio je danas premijer Hrvatske Andrej Plenković.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA

On je to objavio na društvenoj mreži X.

"U Dablinu smo održali trilateralni sastanak s predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. U fokusu današnjeg neformalnog sastanka Evropskog savjeta biće novi Višegodišnji finansijski okvir Evropske unije (EU), daljnja podrška Ukrajini i vještačka inteligencija", napisao je Plenković.

U Dublinu smo održali trilateralni sastanak s @eucopresident Antóniom Costom i predsjednicom @EU_Commission @vonderleyen. U fokusu današnjeg neformalnog sastanka Europskog vijeća bit će novi Višegodišnji financijski okvir EU-a, daljnja potpora #Ukraine i umjetna inteligencija.Razgovarali smo o politici proširenja EU-a. Hrvatska podupire europsku perspektivu susjednih zemalja i zalaže se za nastavak procesa proširenja na temelju individualnih zasluga, provedbe reformi i ispunjavanja svih kriterija za članstvo.Posebno smo razgovarali o Crnoj Gori i njezinoj ambiciji da pregovore zaključi do kraja 2026.Pojasnio sam poziciju Hrvatske, koja je tijekom cijelog pristupnog procesa Crne Gore bila konstruktivna. Dosad smo poduprli zatvaranje 23 pregovaračka poglavlja.Od crnogorskih vlasti očekujemo napredak u rješavanju pitanja koja se odnose na uvažavanje europskih vrijednosti i načela dobrosusjedskih odnosa u okviru poglavlja 23 i 31. Pritom je ključna politička volja s crnogorske strane. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic)November 13, 2026

On je dodao da su razgovarali o politici proširenja EU.

"Hrvatska podržava evropsku perspektivu susjednih zemalja i zalaže se za nastavak procesa proširenja na temelju individualnih zasluga, sprovođenja reformi i ispunjavanja svih kriterijuma za članstvo. Posebno smo razgovarali o Crnoj Gori i njenoj ambiciji da pregovore zaključi do kraja 2026. Pojasnio sam poziciju Hrvatske, koja je tokom cijelog pristupnog procesa Crne Gore bila konstruktivna. Dosad smo poduprli zatvaranje 23 pregovaračka poglavlja. Od crnogorskih vlasti očekujemo napredak u rješavanju pitanja koja se odnose na uvažavanje europskih vrijednosti i načela dobrosusjedskih odnosa u okviru poglavlja 23 i 31. Pritom je ključna politička volja s crnogorske strane", naveo je Plenkvić.