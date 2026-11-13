Fudbaleri Partizana doputovali su u Solun na prijateljsku utakmicu protiv PAOK-a, koja će biti prava proslava bratskih klubova.

Izvor: Youtube/ FK Partizan Beograd /Printscreen

Fudbaleri Partizana doputovali su danas u Solun gdje ih u subotu (17.00) čeka prijateljska utakmica protiv grčkog PAOK-a. Duel na stadionu "Tumba" biće sigurno spektakularan, s obzirom na to da se radi o klubovima čiji su navijači "pobratimljeni", a utakmica je dogovorena u okviru transfera Ognjena Ugrešića ovog ljeta.

Partizan u Grčku dolazi u najjačem mogućem sastavu koji je trener Aleksandar Stanojević imao na raspolaganju, a ova utakmica poslužiće mu da provjeri snage usljed pauze u prvenstvu zbog obaveza reprezentacija.

Nedostaju tek reprezentativci Petrović, Simić, Zeković, Trifunović, Kojzek i Vukotić, dok zbog povrede nema Šake Traorea, pa će Stanojević računati na ukupno 22 fudbalera. Za sada još nije poznato kakav dogovor imaju Partizan i PAOK, odnosno da li će svi oni moći da zaigraju:

Golmani: Krunić, Milošević

Krunić, Milošević Defanzivc i: Samson, Đurđević, Milić, Lima, Mitrović, Milovanović, Jurčević, Raković

i: Samson, Đurđević, Milić, Lima, Mitrović, Milovanović, Jurčević, Raković Vezni red : Baba, Rakić, Pečenčić, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Kostić

: Baba, Rakić, Pečenčić, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Kostić Napadači: Sek, Zubairu, Že, Lekić

"Čast je da nas bratski klub pozove. S druge strane, to pokazuje veličinu Partizana, da baš mi budemo na njihovoj tako važnoj proslavi. Tako da, ponosni smo, srećni. Naši navijači, čuo sam, dolaze u velikom broju i u privatnoj režiji i ovako, tako da, eto, jedan lijep događaj za sve nas", rekao je Stanojević uoči meča u Solunu.

Vidi opis Partizan sa najjačim timom na PAOK: "Da li je ovaj tim za 10. mjesto? Nije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Ovo je tranzicioni period. Svakog dana upoznajete i vrline i mane. O tome sam generalno pričao i sa igračima, a mogu i da postavim pitanje: da li su ovaj igrački kadar i igrači koje imamo za deseto mjesto? Sigurno da nisu. Sigurno je da imamo mnogo veći kvalitet. O tome ćemo pričati više. Uglavnom, problem je u glavama svih nas, svih igrača, jer teško nose breme Partizana. Protivničkoj ekipi dozvolimo da dva puta pređe centar i primimo dva gola, što nije normalno. Tako da je to prije svega psihološki aspekt na kojem ćemo raditi. Što se kvaliteta tiče, mi ga imamo", zaključio je on.