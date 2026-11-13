Žakelj je izjavio da se predstojeća utakmica igra u Laktašima, gdje je uvijek nezgodno gostovati.

Izvor: KK Budućnost Voli

,,Igokea igra dobru košarku i nalazi se u dobrom ritmu. Pobijedili su i u posljednjoj utakmici Lige šampiona, tako da u ovaj meč sigurno ulaze sa pozitivnom energijom. Utakmica se igra na njihovom terenu, u Laktašima, gdje je uvijek nezgodno gostovati", izjavio je Žakelj.

Dodao je da smatra da igraju veoma timski i čvrsto u odbrani, uz korišćenje različitih odbrambenih varijanti, tako da moramo biti spremni na to. Mi nakon pobjede protiv Burga ulazimo u ovu utakmicu sa određenim povredama i problemima, ali smo motivisani i uradićemo sve da na kraju slavimo.

Butej je izjavio da je važno da ostanu fokusirani.

,,Mislim da igraju dobru košarku i da nas očekuje teška utakmica na gostujućem terenu. Moramo da nastavimo da gradimo na onome što smo dobro radili u prethodnim utakmicama. Ostvarili smo nekoliko pobjeda i važno je da ostanemo fokusirani na sebe i nastavimo u istom ritmu", kazao je Butej.

Dodao je da će oni sigurno igrati veoma čvrsto i pokušati da odbrane domaći teren, dok mi tamo idemo sa željom da pobijedimo. Očekuje nas velika borba, a na nama je da se dobro pripremimo, budemo fokusirani na svoju igru i da spremno dočekamo ovaj meč.