Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković saopštio je da će se početkom naredne sedmice zvanično obratiti Agenciji za nacionalnu bezbjednost i zatražiti hitnu procjenu svoje ugroženosti, kao i bezbjednosti članova porodice.

Izvor: Kurir

Nakon razgovora sa ministrom pravde Bojanom Božovićem povodom zatvorske presude u Albaniji, Daјković je upozorio na mogućnost hapšenja prilikom prelaska granice, ali i naveo da je tokom prethodnih mjeseci bio izložen, kako tvrdi, sistematskom političkom progonu i prijetnjama po život, piše CdM.

Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković razgovarao je, kaže, sa ministrom pravde Crne Gore povodom sudske presude kojom je u Albaniji osuđen na zatvorsku kaznu.

Dajković je saopštio da je razgovor protekao u korektnoj i profesionalnoj atmosferi, te da mu je ministar ponovio da Crna Gora neće izručiti Albaniji, imajući u vidu da između dvije države ne postoji odgovarajući sporazum.

Ipak, kako je naveo, eventualno raspisivanje međunarodne potjernice moglo bi dovesti do njegovog lišavanja slobode prilikom prelaska državne granice, kao i pokretanja postupka izručenja Albaniji u nekoj drugoj državi.

Zbog toga je najavio da će početkom naredne sedmice od Agencije za nacionalnu bezbjednost zatražiti hitnu procjenu svoje lične bezbjednosti i bezbjednosti članova porodice.

Dajković tvrdi da je tokom prethodnih mjeseci bio izložen kontinuiranom i sistematskom političkom progonu, a kao primjere naveo je višesatno zadržavanje na aerodromu u Tivtu, postupak pokrenut zbog pjevanja srpskih epskih pjesama na crkvenom događaju u Pljevljima, kao i postupak zbog prisustva sahrani generala Ratka Mladića u Beogradu.

Takođe je naveo da je dobijao brojne prijetnje, uključujući i one upućene njemu i članovima njegove porodice.

“Ne tražim da se bilo ko slaže sa mojim političkim stavovima. Ne tražim privilegije, niti poseban tretman. Ali zahtijevam da se meni i mojoj porodici garantuju ista prava, slobode i bezbjednost koji pripadaju svakom građaninu Crne Gore”, poručio je Dajković.

On smatra da postupanje institucija prema njemu otvara sumnju u postojanje organizovanog institucionalnog pritiska, čiji je cilj, kako tvrdi, njegovo političko zastrašivanje, diskreditacija i eliminacija iz političkog života, piše CdM.

“Ne želim da čekam da neko fizički nasrne na mene ili ugrozi nekoga iz moje porodice da bi nadležne institucije konačno počele da rade svoj posao”, naveo je Dajković, poručujući da će nastaviti političku borbu mirno i dostojanstveno.