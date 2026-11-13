U daljem toku istrage to tužilaštvo će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti predmetnog događaja.

Izvor: MONDO

Više državno tužilaštvo u Podgorici donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv B.R.C.A., državljanina Kolumbije, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, pišu Vijesti.

Kako se navodi u saopštenju, okrivljenom se stavlja na teret da je dana 11. novembra 2026. godine, oko 21 čas, u ulici Jadranski put u Budvi, u blizini jednog ugostiteljskog objekta, prišao vozilu pored kojeg se nalazio oštećeni O.K., državljanin Turske, i iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u njegovom pravcu, usljed čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je nastupila smrt.

"Tom prilikom, kako se osnovano sumnja, okrivljeni je doveo u opasnost i život drugog lica koje se nalazilo u neposrednoj blizini. Okrivljenom se stavlja na teret i da je na javnom mjestu neovlašćeno nosio dva pištolja sa municijom. Postupajući po predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je okrivljenom pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, mogućnost uticaja na svjedoke, kao i zbog težine krivičnog djela, načina njegovog izvršenja i uznemirenja javnosti", ističe se u saopštenju Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Kako dodaju, u daljem toku istrage to tužilaštvo će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti predmetnog događaja.