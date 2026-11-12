Golman Hesus Ovono je kontaktirao klub i traži da se vidi sa porodicom preminulog fudbalera Hesusa de Migela.

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Tragedija se dogodila na fudbalskoj utakmici Tenerifa i Andore kada je golman gostiju Hesus Ovono istrčao na centar terena u namjeri da spriječi kontru i tom prilikom je udario koljenom u glavu rivala. Hesus de Migel je nažalost dan kasnije preminuo od posljedica tog udarca. I od tada je čuvar mreže Andore "zaključan", praktično ne izlazi iz kuće.

Španska "Marka" prenosi da je već potražio pomoć psihologa, da ide na terapije i da je i njega teško pogodila smrt napadača Tenerifa. I to nije sve, želi da napravi još jedan korak više.

"Ovono je pitao svoj klub da pokušaju da srede sastanak, na koji god način je to moguće, da porazgovara sa porodicom Hesusa de Migela. Želi lično da im uputi saučešće i da razgovara sa njima. Htio je da ih pozove dan poslije nesreće, čak je razmatrao da ide i na sahranu, ali su ga najbliži savjetovali da sačeka još malo i da to ne radi", navodi se u tekstu.

Navodno su klubovi uspostavili kontakt i čelnici Tenerifa su "zamolili da još sačekaju i da dozvole porodici da tuguje". Veliko je pitanje i da li će uopšte golman Ovono moći da se vrati na teren i da igra fudbal u budućnosti.

Ugasio je društvene mreže zbog prijetećih poruka, mnogi ga nazivaju "ubicom" i tvrde da je on ubio de Migela... Jedna sasvim bezazlena situacija sa utakmice je dovela do tragedije od koje će se teško oporaviti.

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Pogledajte 00:28 Hesus de Migel sudar posle kog je preminuo Izvor: X/LaLigaaNews Izvor: X/LaLigaaNews

(MONDO)