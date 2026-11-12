Ceca reagovala nakon žestoke objave o njoj i Miliju: Sarađivali, pa završili na sudu, evo šta je sada poručila

Povod za novu buru na mrežama bio je status jedne korisnice platforme "Iks" (nekadašnjeg Tvitera).

Izvor: YouTube/screenshot/Grand Online

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović i kompozitor Aleksandar Milić Mili godinama su činili jedan od najuspješnijih tandema domaće estrade, potpisujući neke od najvećih hitova novije muzičke istorije.

Međutim, nakon prekida poslovne saradnje i sudskog spora koji su imali, njihov odnos sveden je isključivo na profesionalni nivo.

Iako danas dijele kadar i sjede u žiriju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", pjevačica je još jednom potvrdila da od obnove muzičke saradnje nema ništa.

"Tako nekako"

Povod za novu buru na mrežama bio je status jedne korisnice platforme "Iks" (nekadašnjeg Tvitera), koja se osvrnula na Milijev odnos prema saradnicima i način na koji ističe sopstveno ime na projektima.

"Dobro je da Ceca i Mili neće skupa raditi novo Ušće, jer u kakvom je Mili ego tripu sa ovim stavljanjem svog imena i slika na kavere albuma, na Ušću bi Ceca bosa pjevala iza bubnjara kao Marija Mihajlović, a Mili bi skakao po sceni".

Ovaj duhoviti, ali oštar komentar privukao je pažnju same pjevačice, koja nije odoljela da se javno oglasi i kratko poruči:

"Tako nekako", napisala je Ceca uz emotikone koji sliježu ramenima i plaču od smijeha, čime je na duhovit način stavila tačku na svaku mogućnost zajedničkog projekta u budućnosti.

"Sama se oblačim, dok ne nađem partnera"

Pored muzičkih tema, javnost je primijetila i osvježenje u Cecinom vizuelnom identitetu i načinu oblačenja. Pjevačica je sa osmjehom otkrila ko je zaslužan za njene stajlinge i kako sada bira garderobu za javna pojavljivanja:

"Nema nikakvih promjena. Nosim svoje stvari. Sama se oblačim, dok ne nađem partnera", našalila se Ceca, a potom detaljnije objasnila kako funkcioniše njen modni tim:

"Sama biram šta nosim, ponekad mi 'uskoči' Elena sa kojom sto godina sarađujem. Dakle, nije došlo ni do kakvih promjena, jednostavno više sam posvećena. Znate, ja sam umjetnik. Niti sam stilista, niti se bavim modom, ali nekada poželim da se pozabavim stajlingom, pa eto, vidite promjenu."