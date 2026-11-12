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Anita Stanojlović objavila prve fotke sa bebom: Luka prisustvovao porođaju u Beogradu (Foto)

Anita Stanojlović objavila prve fotke sa bebom: Luka prisustvovao porođaju u Beogradu (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Anita Stanojlović se oglasila iz porodilišta i objavila srećne vijesti, otkrivši i koliko je beba teška i dugačka.

Anita Stanojlović objavila prve fotke sa bebom: Luka prisustvovao porođaju u Beogradu Izvor: Printscreen

Bivša rijaliti učesnica Anita Stanojlović porodila se drugi put, a ona i njen partner Luka Vujović dobili su ćerku kojoj su dali ime Aleksija, grčkog porijekla i snažnog značenja.

Sada se oglasila iz porodilišta i sa pratiocima podelila srećne vijesti, otkrivši i koliko je beba teška i dugačka.

"12.11.2026. Danas u 11:50 na svijet je stigla naša Aleksija. 3.050 grama i 50 centimetara čiste ljubavi. Još jedan mali život, još jedna ogromna ljubav i još jedan razlog da budemo najsrećniji na svijetu. Toliko smo te čekali, a sada kada te držimo u naručju, znamo da je sve vrijedjelo. Naš svijet je od danas dobio najljepšu novu dimenziju. Dobro nam došla, Aleksija", napisala je Anita.

Ime sa snažnim značenjem

Ime koje su Anita i Luka odabrali za ćerku grčkog je porijekla. Potiče od riječi "alexo", koja znači "braniti" i "štititi", pa se njegovo značenje tumači kao "braniteljka ljudi", "zaštitnica čovječanstva" ili "ona koja donosi pomoć".

Luka najavio da će prisustvovati porođaju

Luka je nedavno govorio o trudnoći svoje partnerke i otkrio da planira da bude uz nju tokom porođaja, koji je trebalo da bude obavljen u Beogradu. Tom prilikom osvrnuo se i na komentare onih koji su sumnjali u njihovu vezu i trudnoću.

"Ima onih koji i danas ne vjeruju u našu ljubav, pa kažu: 'Anita nije trudna'. Ja nisam nešto raspoložen jer smo upravo sa pregleda, a ja nisam mogao da vidim ćerkicu. Mislim da je povukla na mamu, jer mama ne voli da se slika. Treći put idemo na taj 4D snimak i nikako da je vidimo, ali još mjesec i po dana, bliži se porođaj. Prisustvovaću porođaju, porođaj će biti u Beogradu. Biću na porođaju, biću babica", rekao je Luka.

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Tagovi

Anita Stanojlović porođaj

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