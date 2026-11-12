Nakon sastanka sa Vladimirom Putinom u Kremlju, američki izaslanik Stiv Vitkof otkrio je važnu odluku ruskog predsjednika koja bi mogla da promijeni dalji tok pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Američki izaslanik Stiv Vitkof izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao da se evropski predstavnici uključe u naredni krug pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

"Evropljani će se pridružiti sledećem sastanku, što smatramo izuzetno važnim trenutkom jer su oni naši partneri, a njihovo učešće nam je važno", izjavio je Vitkof za rusku državnu televiziju nakon sastanka s Putinom u Kremlju.

Vidi opis Preokret u pregovorima o Ukrajini: Putin pristao na veliu promjenu, do sada negodovao pa presjekao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Hao Jianwei / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Džared Kušner, koji je zajedno s Vitkofom razgovarao s ruskim predsjednikom, rekao je Putinu da je primijetio "veliku promjenu" u stavu evropske strane. Izrazio je uvjerenje da uključivanje evropskih predstavnika neće usporiti napredak pregovora.

Putin prozvao Evropu

Putin je poručio da se nikada nije protivio dijalogu s evropskim zemljama, tvrdeći da su upravo one prekinule komunikaciju s Moskvom.

"Oni su ti koji su prekinuli dijalog s Ruskom Federacijom. Veoma bismo željeli da vi, gospodo, i cela američka administracija sarađujete sa svojim evropskim saveznicima kako bi se oni konačno odlučili žele li mir ili rat u Ukrajini", rekao je ruski predsjednik, javlja Avaz.

Ipak, upozorio je da bi plan evropskih zemalja o slanju vojnika u Ukrajinu nakon eventualnog mirovnog sporazuma mogao odmah da dovede do ponovnog izbijanja sukoba. Moskva bi, kako je naveo, takav potez smatrala prijetnjom po sopstvenu bezbjednost.

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Zasad nije poznato ko će predstavljati Evropu u narednom krugu pregovora, a nisu objavljeni ni datum ni mjesto održavanja sastanka.

Sjedinjene Američke Države i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele da evropske zemlje odrede jednog predstavnika koji bi u njihovo ime pregovarao s Moskvom.

Očekuje se da će Vitkof i Kušner nakon razgovora u Kremlju otputovati u Dablin, gdje bi trebalo da informišu Zelenskog o sastanku s Putinom.