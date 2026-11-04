Nacionalna policija Španije pokrenula je istragu o smrti fudbalera Hesusa de Migela nakon teškog sudara sa golmanom protivnika Hesusom Ovonoom tokom utakmice "Segunde".

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Nacionalna policija Španije pokrenula je istragu o smrti igrača fudbalskog kluba Tenerife Hesusa de Migela, koji je preminuo u bolnici nekoliko sati nakon teškog sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom tokom prvenstvene utakmice, prenosi RTVE.

Istragu vodi odjeljenje za ubistva Nacionalne policije, a slučaj je već pod nadzorom pravosudnih organa.

De Migel je preminuo u bolnici Nuestra Senjora de La Kandelarija, nakon što je u ponedjeljak u završnici utakmice na stadionu Heliodoro Rodrigez Lopes zadobio snažan udarac u sudaru sa golmanom Andore, prilikom borbe za loptu.

Izvori iz Višeg suda pravde Kanarskih ostrva naveli su da se u slučaju svake smrti koja nije nastupila prirodnim putem, bilo da je riječ o nesrećnom slučaju ili drugom uzroku, automatski pokreće sudska istraga.

Glavni tužilac Santa Kruz de Tenerifea Hose Luis Sančes-Hauregi ocijenio je da su male šanse da slučaj dovede do pokretanja krivičnog postupka, budući da se udarac dogodio tokom regularnog toka utakmice.

Kako Vrhovni sud tretira povrede u sportu?

On je objasnio da, prema dugogodišnjoj praksi Vrhovnog suda Španije, povrede nastale tokom sportskog nadmetanja po pravilu ne predstavljaju osnov za krivično gonjenje, osim ukoliko je riječ o namjernom napadu jednog igrača na drugog van igre.

Tužilac je istakao da je potrebno da se sačeka izvještaj sudije i odluka disciplinskih organa o tome da li je u spornom duelu bilo opasne igre i da li je golman Andore namjerno pokušao da povrijedi protivničkog igrača.

Španska fudbalska federacija prethodno je odložila utakmice Kupa kralja i Kupa kraljice koje su bile zakazane za utorak, zbog smrti fudbalera.

Scena na terenu zaledila sve

Incident se dogodio u sedmom minutu nadoknade vremena, pri rezultatu 2:2. Ovono je istrčao sa svog gola i u sudaru velikom brzinom, u krugu koji obilježava centar, koljenom u grudi udario De Migela, koji je pao na teren.

Fudbaler Tenerifea je ostao na leži na terenu bez svijesti, a igrači oba tima su odmah zatražili ljekarsku pomoć. Glavni sudija Perez Ernandez je pokazao crveni karton Ovonu, a potom je odlučio da prekine meč.

Španski mediji prenose da je De Migelu na terenu ukazivana pomoć 15 minuta, nakon čega je prebačen na odjeljenje intenzivne njege u Univerzitetskoj bolnici Nuestra Senjora de Kandelarija, gdje je kasnije preminuo.

De Migel je rođen 21. septembra 1996. godine u Madridu, a prije Tenerifea je igrao za Kasteljon, Uniosistas, Navalkarnero, Union Adarve, Fuenlabradu, Internasional Madrid, Lugo Fuenlabradu i Leganes.