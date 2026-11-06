Crvena zvezda predstavila novo pojačanje, prvo za zimski prelazni rok.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda zvanično je potvrdila dolazak Luke Ilića, kome će ovo biti treći mandat u klubu. Ilić dolazi kao slobodan agent i trebalo bi u Zvezdi da zamijeni Mirka Ivanića, a kako je zvanično saopšteno ugovor je potpisao do 2028. godine, uz mogućnost da saradnja bude produžena na još jednu sezonu.

"Presrećan sam i mislim da je ovo velika čast. Nadam se da ću pružati što bolje partije u ovom periodu. Bila je laka odluka, čuo sam se sa upravom kluba, brzo smo se dogovorili i mislim da je to bila najbolja opcija", rekao je Luka Ilić.

Luka Ilić novi igrač Crvene zvezde! Novo pojačanje Crvene zvezde je Luka Ilić koji je sa našim klubom potpisao ugovor do 2028. godine, sa mogućstvom produžetka saradnje.Luka Ilić je rođen 2. jula 1999. godine u Nišu i u Crvenu zvezdu je prvi put stigao još kao pionir. Od tada je prošao sve mlađe selekcije našeg kluba i izborio se za mesto u prvom timu, u kojem je već tokom prve seniorske sezone potvrdio kvalitet i imao značajnu ulogu. Crvenu zvezdu napustio je 2018. godine, nakon čega je nastavio karijeru u inostranstvu, a najviše nastupa je zabeležio u Holandiji i Francuskoj, gde je stekao značajno internacionalno iskustvo. U sezoni 2024/25 ponovo je obukao crveno-beli dres, a potom je u julu 2025. godine potpisao za španski Real Ovijedo, za koji je nastupao do povratka u Crvenu zvezdu.⚪️ #fkcz — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)November 6, 2026



Prema njegovim riječima, još nije stigao da razgovara sa Albertom Rijerom, ali se nada da će tu sve proteći u najboljem mogućem redu, pa se nada da će odmah vratiti velikim brojem golova, asistencija i titula: "Zvezda uvijek raste iz godine u godinu, tako da mislim da uvijek treba da teži najvišim ciljevima i potrudićemo se da to ostvarimo", dodao je Ilić.

Ko je Luka Ilić?

Luka Ilić, momak rođen 1999. godine, potiče iz sportske porodice iz Niša. Njegov otac Srđan bio je fudbaler i krilni igrač Radničkog iz Niša, majka Danijela profesionalna košarkašica, dok je njegov mlađi brat Ivan Ilić (25) takođe profesionalni fudbaler, igra za Leće i reprezentativac je Srbije.

Luka Ilić je fudbal počeo da trenira u lokalnoj niškoj akademiji "Filip Filipović" zajedno sa bratom Ivanom. Nakon toga prelazi u niški klub Real, gdje je proveo šest godina prije nego što je 2014. godine prešao u mlađe kategorije beogradske Crvene zvezde.

Za prvi tim Crvene zvezde nezvanično je debitovao u prijateljskom susretu sa Ludogorecom krajem 2015. godine, a prvi profesionalni ugovor potpisao je u februaru 2016. godine. Zvanični takmičarski debi zabilježio je 6. jula 2017. u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Florijane, dok je u Superligi Srbije debitovao u avgustu 2017. godine. U ljeto 2017. Luka i njegov brat Ivan potpisali su ugovor sa engleskim Mančester Sitijem, ali je Luka ostao na jednogodišnjoj pozajmici u Crvenoj zvezdi, sa kojom je u sezoni 2017/18. osvojio titulu prvaka Srbije.

Kao igrač Mančester Sitija, sezonu 2018/19. i 2019/20. proveo je na pozajmici u holandskom klubu NAC Breda. U oktobru 2020. otišao je na novu pozajmicu, ovog puta u Tvente, gdje je nastupao u Erediviziji do zime sezone 2021/22. U januaru 2022. prelazi u francuski klub Troa. Za sezonu 2022/23. proslijeđen je na pozajmicu u TSC iz Bačke Topole, gdje je bio jedan od ključnih igrača ekipe u istorijskom osvajanju drugog mjesta u Superligi Srbije i plasmanu u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, počevši od selekcije do 13 godina pa sve do mlade reprezentacije (U-21). Za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovao je 25. januara 2023. godine u prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država u Los Anđelesu, gdje je postigao i svoj prvenac u pobjedi Srbije rezultatom 2:1.