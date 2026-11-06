Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je provjeru postupanja policajaca nakon ulaska građana u televiziju "Informer" 26. oktobra.

Izvor: Informer tv printscreen

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu podnijelo je Službi za suzbijanje korupcije zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja u vezi sa postupanjem policijskih službenika koji su informisani o ulasku građana u televiziju „Informer“ 26. oktobra, prenosi agencija Tačno.

Zahtjev je upućen u cilju utvrđivanja postojanja bilo kog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, navedeno je u saopštenju VJT-a u Beogradu.

Policiji je naloženo da utvrdi identitet i obavi razgovor sa policijskim službenicima koji su 26. oktobra, nakon poziva zaposlenih iz „Informera“, obaviješteni o incidentu koji se dogodio nakon ulaska građana u prostorije televizije. Potrebno je da se izjasne kada su primili obavještenje o događaju, da li su odmah po saznanju izašli na teren ili uputili policijske službenike da izvrše provjere prijavljenog događaja.

Ukoliko jesu, potrebno je da navedeni policijski službenici objasne na koju lokaciju su upućene policijske ekipe, u kom sastavu, kada su izašle na teren, da li su intervenisale i na koji način. O tome je potrebno pribaviti izvještaj o postupanju, odnosno sve akte sačinjene povodom intervencije.

Pored toga, potrebno je pribaviti informaciju da li je o događaju obaviješten javni tužilac, a ukoliko jeste, u koliko sati, koliko puta je pozivan i kakve je naloge davao. Takođe, treba utvrditi da li su učesnici događaja procesuirani po službenoj dužnosti, podnošenjem prekršajnih ili krivičnih prijava nadležnom tužilaštvu.

Naloženo je i pribavljanje video-snimaka kamera unutar objekta, kao i spoljnih kamera sa zgrade televizije „Informer“ i onih u neposrednoj blizini, na kojima je eventualno zabilježeno kada su se građani okupili oko zgrade, kada su ušli u prostorije i kada su ih napustili, ali i postupanje policijskih službenika na terenu.

Takođe, potrebno je obaviti razgovore sa svim osobama koje su se neposredno prije ulaska građana nalazile u prostorijama televizije, kako bi se izjasnile o tome ko je i na koje brojeve telefona pozivao policiju, da li su se osjećale ugroženo i da li je tom prilikom pričinjena materijalna šteta, na kojim stvarima i na koji način.