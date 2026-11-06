Trudnica iz Kraljeva u četvrtom mjesecu trudnoće preminula je u bolnici "Studenica", gde je dovezena bez znakova života. Bolnica je odmah naložila unutrašnju kontrolu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Trudnica iz Kraljeva, koja je bila u četvrtom mjesecu trudnoće, preminula je 3. novembra u Opštoj bolnici „Studenica“ u tom gradu.

Prema pisanju medija, žena je sahranjena juče na Novom groblju u Kraljevu.

„Umrla je za kratko vrijeme! Njena porodica je van sebe“, naveo je izvor za medije.

Smrt trudnice potvrdila je i uprava Opšte bolnice „Studenica“.

Vršiteljka dužnosti direktorke te zdravstvene ustanove, Mirjana Krčevinac, saopštila je da je ekipa Hitne medicinske pomoći 3. novembra dovezla pacijentkinju u bolnicu bez znakova života, uz primjenu mjera reanimacije.

„Ekipa hitne medicinske pomoći je 3. novembra sa terena, pod mjerama reanimacije, bez znakova života, u Opštu bolnicu 'Studenica' dovezla trudnicu u četvrtom mjesecu trudnoće. Na prijemnom odjeljenju Hirurške bolnice ih je dočekala anesteziološka ekipa, koja je nastavila reanimaciju. Pored preduzetih mjera reanimacije pacijentkinja je preminula“, navela je Krčevinac.

Dodala je da su preduzete sve zakonom propisane mjere i procedure, kao i da je naložena unutrašnja kontrola kvaliteta stručnog rada, koja je u toku.

„Preduzete su sve zakonske mjere i procedure, a naložena je unutrašnja kontrola kvaliteta stručnog rada, koja je u toku“, saopštila je Krčevinac.

(Kurir/MONDO)