Grupa bivših igrača okupljena pod "Apelom za spas Partizana" zahtijeva promjene u Partizanu, a Kežman i Milošević su potencijalni kandidati za predsjednika.

Izvor: MN Press

Sve je više onih koji traže promjene u Partizanu. U samo nekoliko dana, oglasili su se Ivan Golac, potencijalni predsjednik Partizana, potom bivši kapiten Vladimir Stojković, kao i nekadašnji fudbaler ovog tima Dejan Marković. Uz njih, podršku promjenama dala je i grupa bivših igračkih legendi okupljena pod "Apelom za spas Partizana".

Lider ove grupe Đorđe Tomić, koji je već nekoliko puta zahtijevao da dođe do promjena u Humskoj, objasnio je da je više nego nezadovoljan radom predsjednika Rasima Ljajića i njegovim izjavama poslije upućenog saopštenja "Apela".

Izvor: Printscreen/YouTube/UNA Televizija

"Maksimalno smo bili korektni, pošteni i dostojanstveni sve ovo vrijeme. Većina od nas nije željela da uđe u klub na način na koji ne treba da se uđe. To je način na koji je Rasim Ljajić došao, a to on najbolje zna. Došao je politički i pitao je 'gore' da li može da bude predsjednik. Onda je klekao na koljena i molio Peđu Mijatovića da dođe da radi, jer s njim niko nije htio da radi. Napravili su najsramniju Skupštinu u istoriji kluba, lažnu, gdje su birali sami sebe. Prosto, zaposleni u klubu su u Skupštini, što je, najblaže rečeno smiješno. Oni biraju sami sebe i oni ostaju. Cijeli Vazurin i Vučelin (nekadašnji generalni direktor Miloš Vazura i bivši predsjednik Milorad Vučelić prim. aut.) kadar iz prethodne uprave radi u klubu jer su zaposleni i oni su u Skupštini. Biraju sami sebe i biraju Rasima Ljajića. Najveća sramota u istoriji Partizana je da takav jedan čovjek bude predsjednik kluba, jer mu je neko to dozvolio prije dvije godine", rekao je Tomić za "Danas".

"Hoćemo da vratimo dug"

Prema njegovim riječima neophodno je slijediti statut i optužuje aktuelnu vlast u Partizanu da apsolutno nije ispoštovala sve procedure, dodajući da je cilj "Apela za spas Partizana" da vode klub i da neće dozvoliti da se klub više bruka kao što je to sada slučaj.

"Mi želimo da vodimo klub i da ga finansiramo, jer mnogo lijepo živimo, jer imamo sredstva, pa mi ćemo i da ga finansiramo. Mi našim parama. Jednostavno dolazimo da vratimo 50 miliona duga. To nisu sposobni da urade Danko Lazović, Milka Forcan i Rasim Ljajić. Njima je sve država dala i poreski obveznici. Znači, treba da se zahvale poreskim obveznicima, a moram i da dodam da je Partizan jedini klub u istoriji koji nema Upravni odbor", rekao je Tomić koji je izrazio žal zbog odlaska Mijatovića, smatrajući da su ga iskoristili.

"Rasim, Milka i Danko su ostali, a Mijat otišao. Poslije naredne Skupštine Rasim Ljajić neće više voditi klub. Neće voditi, jer ne zaslužuje. Ali nije on kriv, već ovi naši izdajnici".

Prema njegovim riječima, promjena političke klime u Srbiji nije "okidač" za traženje promjena, nego nezadovoljstvo koje je sada kulminiralo odlaskom Saše Ilića iz kluba. Zato se ne slaže ni sa angažovanjem Stanojevića za trenera, a odgovara Ljajiću na nedavnu izjavu o "socijalnim slučajevima".

"Ko je socijalni slučaj? Mi? Mateja Kežman, Budimir Vujačić, Vuk Rašović, Slobodan Krčmarević, Goran Bogdanović, Ivan Golac, Vujadin Stanojković … Ne znam na koga je mislio. Bambi Tošić, Nenad Stojković, Vlada Stojković? Nismo mi frajeri koji će se tek tako zaletjeti na dug od 50 miliona evra. Mi smo spremni zato što smo zajedno i zato što vjerujemo da možemo da vratimo tih 50 miliona. Igrali smo u velikim klubovima, mnogo lijepo živimo i dolazimo da vodimo klub", rekao je on.

Kandidati - Milošević, Kežman i Golac

Izvor: MN Press

"Ivan Golac je jedan od kandidata. Može veoma lako da on bude prvi čovjek. Međutim, imamo takođe Mateju Kežmana i Savu Miloševića. Biće kako Skupština odluči. Tu dolaze bivši igrači koji čine 35 odsto članova. Idu i društveno-kulturni radnici, zatim su tu i navijači, kao i radna zajednica. Svako ko bude delegat Skupštine ima pravo da se kandiduje. Mi igrači ćemo izabrati predstavnike tako što ćemo se pogledati u oči, pa ćemo da vidimo ko je koliko utakmica odigrao, koliko ko je trofeja osvojio i koliko je ko ostavio obeštećenja Partizanu. Isto i navijači. Iz svakog grada po jedan predstavnik. Od tih delegata, ko iznese najbolji program i saradnike biće predsjednik. Ne treba unaprijed govoriti, ali svakako da može da bude i Golac", rekao je Tomić i naglasio:

"Uzrok ove naše reakcije je Saša Ilić. Njegov odlazak iz kluba. To je kap koja je prelila čašu. Ono što obećavam je da ćemo se boriti. Možda ćemo biti 11. na tabeli, ali ćemo napisati Statut. Napravićemo Izbornu skupštinu a ostaje da vidimo da li će Upravni odbor imati 11 članova, 13 ili 15 i da li će predsjednik biti Golac, Kežman ili Milošević".