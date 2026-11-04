Mančester junajted je ostvario nevjerovatan preokret protiv Rome, pobijedivši 3:2 nakon što je gubio 0:2 na poluvremenu.

Izvor: Richard Callis/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester junajted pobijedio je Romu poslije velikog preokreta - 3:2! Na poluvremenu je gubio 0:2 od "vučice", svoje stare evropske "mušterije", i bio ispraćen u svlačionicu zvižducima i uvredama. Kako je počeo drugi dio vidjelo se da je posrnuli engleski velikan riješen da se bar ne bruka, a da su Italijani prerano počeli da gledaju na sat i da samo čekaju kraj. Domaćin je za borbeni pristup nagrađen, a Gasperinijeva ekipa je surovo kanjena.

Bruno Fernandeš je iz ponovljenog penala smanjio na 1:2 u 58. minutu, a u završnici je rezervista Mateus Kunja sa dva gola napravio čudesan preokret. Stadion je eksplodirao od radosti, ser Aleks Ferguson gledao je meč sa tribina i sve je izgledalo kao nekad, iako odavno nije.

Koliko su strastveno doživjeli završnicu meča igrači Junajteda vidjelo se i kada je Mateus Kunja potpuno nepotrebno pri rezultatu 3:2 na 20-ak metara od gola gostiju napravio oštar faul za drugi žuti karton. Potpuno je izgubio glavu od adrenalina, u preokretu u kojem se Junajted vratio u život i sada ima šest bodova.

Sa druge strane, Roma je doživjela šokantan kraj kao i protiv Real Madrida, kojeg je slično bolno ispustila na Olimpiku (3:4).

Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)

/Batrakov 12', 15'/

Šahtjor - Sporting 0:1 (0:0)

/Dumbija 59'/

Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)

/Karl, 54', Lajmer 74'/

Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)

/Jamal 7', Rafinja 52', 64'/

Bode Glimt - Lil 0:0

Fejenord - Inter 0:3 (0:2)

/Bisek 8', Espozito 34', Zjelinski 54'/

LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)

/Molgard Jorgensen 19', 37', Ljibičić 44', Adeniran 48'/

Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)

/Fernandes 58', Kunja 83', 86' - Sule 11', Malen 17'p/

Viljareal - PSŽ 0:6 (0:4)

/Neves 9', Due 12', Majulu 13', Ruiz 17', 50', Boli 78'/



