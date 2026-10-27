Večeras se u Londonu održala dodjela Zlatne lopte i pobjedu je odnio napadač minhenskog Bajerna Hari Kejn ispred Kilijana Mbapea i Lamina Jamala.

Izvor: MN Press

"Zlatnu loptu" u ženskoj konkurenciji dobila je Aleksija Puteljas, Jamal je proglašen za najboljeg mladog fudbalera treću godinu zaredom, najbolji golman je Unai Simon...

Ronaldo je konačno pročitao ime dobitnika "Zlatne lopte" - ide u ruke Harija Kejna. Iako su po prognozama favorita ispred njega bili i Lamin Jamal i Kilijan Mbape, engleski napadač i fudbaler minhenskog Bajerna je ponio laskavo priznanje.