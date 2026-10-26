Autor Nemanja Stanojčić

Najbolji golman je Simon

Peter Šmajhel dodelio je nagradu za najboljeg golmana u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod dama je to Kata Kol, a kod fudbalera Unai Simon koji je osvojio Mundijal sa Španijom.

UNAI SIMON IS THE 2026 MEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! The 2026 World Cup winner #ballondor https://t.co/U5qzuFo2Rz — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

De la Fuente najbolji trener

Luis de la Fuente je najbolji trener u muškom fudbalu, dok je u ženskom to Pere Romeu. De la Fuente pravi čuda sa reprezentacijom Španije i osvajanje Mundijala je bilo jasan znak kome će nagrada otići u ruke.

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Lamin Jamal nagrađen

Lamin Jamal dobio je nagradu za najvećeg mladog talenta. Priznanje mu je uručio Andrej Ševčenko.

"Pozdrav svima. Hvala vam za nagradu, volio bih da je ovo priznanje dobio moj saigrač Pau Kubarsi koji igra fenomenalno. Zahvalan sam za ovo priznanje, hvala Barseloni, Španiji, uradiću sve što je do mene da nastavim da igram dobro", poručio je Jamal koji je ovo priznanje osvojio treću godinu zaredom.

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR!✅ 2024✅ 2025✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable.#ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Mbape se već namjestio

Mbape se već namjestio na svoje mjesto i čeka početak ceremonije.

Kylian is already seated! #ballondor https://t.co/1n5QkgqPnO — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Zašto ceremonija kasni?

Ceremonija je trebalo da počne u 20 časova, ali nije još uvijek. Očekuje se da bi trebalo za desetak minuta da počne. Šta je problem? Ogromne gužve u saobraćaju u Londonu.

"Da, velike su gužve i ja sam kasnio", rekao je Rodri koji je dobio nagradu prošle godine.

Lamin je stigao

Konačno je Lamin Jamal stigao, tako da su sada tu sva trojica favorita. Ceremonija uskoro počinje.

Lamine Yamal, we've been waiting for you! #ballondor https://t.co/VMR0z1GQff — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Gdje je Jamal?

Na ceremoniju su došli skoro svi, ali ne i Lamin Jamal. Svi čekaju da se pojavi superstar Barselone. To što kasni je izazvalo dosta polemike, ali se očekuje da će uskoro da dođe.

Kejn: "Stvarno ne znam"

Kejn je jedan od trojice favorita, ali tvrdi da ne zna ko je pobjednik.

"Ne znam, zaista. Niko od nas ne zna ko je pobjednik. Zato je sve dodatno zanimljivije. Čekamo i mi", nasmijao se Kejn.

Kejt Skot: Nemam pojma ko je pobjednik

Novinarka Kejt Skot će uz Tjerija Anrija da vodi program. Tvrdi da niko još ne zna kome će nagrada da ode u ruke.

"Niko iz produkcije ne zna, nemamo ime. Ni u skriptama koje smo dobili. Niko ne zna", rekla je Kejt.

️| Kate Scott reveals that even the Ballon d’Or production team DOES NOT know who will win tonight! “Not even the production team knows. Even in the script, there are no questions for the winner. There’s no name. It’s just top secret.”“I’m super excited because I just don’t know who’s going to win.”On inspiring the next generation of female football presenters:“When I was coming up, I used to watch Match of the Day. There was no female host that I ever watched.”“If I know that there are some girls at home somewhere watching and going, ‘Oh, I’d like to do that girl’s job,’ and because I do it, they get to think that it’s an open door for them.”“That’s a blessing for me, for sure.” ❤️ — CentreGoals. (@centregoals)October 26, 2026

Stigli su Kejn i Olise

Saigrači iz Bajerna Hari Kejn i Majkl Olise su stigli u London.

Harry Kane & Michael Olise! #ballondor https://t.co/svOrLU24S9 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Mbape je stigao

Kilijan Mbape je stigao u London na dodjelu.

Bonsoir Kylian Mbappé! #ballondor https://t.co/SixfOjS5k8 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Organizatori se pravdali

Poslije velike greške i objave tri teksta o tome da je nagradu dobio Kejn, Mbape i Jamal, oglasili su se organizatori.

"Napravili smo tekstove unapred, kako bismo bili spremni. Ne znamo kako je došlo do objave, ali vam to pokazuje da apsolutno niko ne zna ko je pobjednik."

Ronaldo je stigao, da uruči nagradu

Legendarni Brazilac Ronaldo je stigao na ceremoniju i otkrio da će upravo on da uruči "Zlatnu loptu" pobjedniku.

Ronaldo is in the house! Watch the Ballon d'Or ceremony live on @DAZNFootball#ballondor https://t.co/qK3ViP6bnZ — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Nevjerovatna greška organizatora

Dobitnik Zlatne lopte je... Neko od trilinga - Mbape, Jamal, Kejn. Sve to je ispratila nevjerovatna greška na zvaničnom sajtu.

Tu je i Majkl Oven

Dobitnik Zlatne lopte iz 2001. godine Majkl Oven je stigao u London.

The 2001 Ballon d'Or winner, Michael Owen, on the red carpet in London#ballondor https://t.co/DPrZjsPO2Z — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Metjuzova porodica je stigla

Zbog Stenlija Metjuza, prvog dobitnika ovog priznanja, se ceremonija održava u Londonu i na dodelu je stigla njegova familija.

The family of Stanley Matthews, first Ballon d'Or winner ever, is on the red carpet#ballondor https://t.co/D8DyRWqm6B — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Lista je skraćena na 10. imena

Lista je skraćena na 10. imena - Usman Dembele, Erling Holand, Hari Kejn, Hviča Kvarachelija, Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Majkl Olise, Fabijan Ruiz, Rodri i Lamin Jamal.

Belingem je na 11. mjestu

Dakle, na 11. mjestu je Džud Belingem iz Real Madrida.

Ranked at the 11st place of the 2026 Ballon d’Or @BellinghamJude@realmadrid@England#ballondor https://t.co/93KYvXWuCU — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Hakimi i Kubarsi

Ašraf Hakimi (PSŽ) je na 13. mjestu, dok je Pau Kubarsi (Barselona) ispred njega.

Ranked at the 12nd place of the 2026 Ballon d’Or Pau Cubarsí@FCBarcelona@SEFutbol#ballondor https://t.co/KfvScAPWbG — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Kakva greška na zvaničnom sajtu

Na zvaničnom sajtu "Zlatne lopte" su napravili veliku grešku i objavili tri teksta sa naslovima "Lamin Jamal osvojio Zlatnu loptu, ovo su njegovi najbolji potezi", zatim "Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu, ovo su njegovi najbolji potezi" i "Kilijan Mbape osvojio Zlatnu loptu", ovo su njegovi najbolji potezi".

: The official Ballon d'Or website has ACCIDENTALLY uploaded Harry Kane winning the award! https://t.co/13uVgj1XZa — The Touchline | (@TouchlineX)October 26, 2026

Rajs i Vitinja

Rajs (Arsenal) je na 15. mjestu, dok je Vitinja (PSŽ) ispred njega.

Ranked at the 14th place of the 2026 Ballon d’Or @vitinha@PSG_inside@selecaoportugal#ballondor https://t.co/NHCl2fSfB3 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Tores je 16.

Feran Tores je golom donio Španiji titulu na Svjetskom prvenstvu i nalazi se na 16. mjestu.

Ranked at the 16th place of the 2026 Ballon d’Or @FerranTorres20@FCBarcelona@PSG_inside@SEFutbol#ballondor https://t.co/oiULJ5vvp2 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Vinisijus na 17. mjestu

Na 17. mjestu se nalazi Vinisijus iz Real Madrida koji je prošle godine bio jedan od favorita.

Ranked at the 17th place of the 2026 Ballon d’Or Vinícius Jr.@realmadrid@CBF_Futebol#ballondor https://t.co/T5bq0ZKMYH — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Neveš i Kukurelja

Lista je sve manja, na 19. mjestu je Žoao Neveš (PSŽ), dok je ispred njega Mark Kukurelja (Real Madrid).

Ranked at the 19th place of the 2026 Ballon d’Or João Neves@PSG_inside@selecaoportugal#ballondor https://t.co/Qs2J35t1C8 — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Ko je na listi od 20. do 30. mjesta?

Stigla je i zvanična objava igrača koji su plasirani od 20. do 30. mjesta na listi najboljih igrača.

Na 20. mjestu je Vilijan Paćo (PSŽ), slijede Gabrijel (Arsenal), Lautaro Martinez (Inter), Nuno Mendeš (PSŽ), Luis Dijaz (Bajern), Markinjos (PSŽ), Dajot Upamekano (Bajern), Bruno Fernandeš (Mančester Junajted), Julijan Kinjones (Al Kadisa), dok 29. poziciju dele Saliba iz Arsenala i Sadio Mane iz Al Nasra.

Ranked at the 24th place of the 2026 Ballon d’Or @LuisFDiaz19@FCBayern@FCFSeleccionCol#ballondor https://t.co/wm3oBJdBPU — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Zašto je dodjela u Londonu?

Prvi put se dodjela "Zlatne lopte" održava van Francuske i biće u Londonu u teatru "London paladijum". Zašto? Zbog legendarnog engleskog fudbalera Stenlija Metjuza koji je pre tačno 70 godina postao prvi osvajač Zlatne lopte u istoriji.

Women's Ballon d'Or ranking reveal is about to start... stay tuned! Follow the ceremony live on https://t.co/WrVGTh51OO, with analysis and data from the London Palladium!#ballondor https://t.co/W7O9pwtjGg — Ballon d'Or (@ballondor)October 26, 2026

Ko osvaja Zlatnu loptu?

Dodjela Zlatne lopte održava se u Londonu i večeras će biti poznato ko će da je dobiije. Kao favoriti proglašeni su Lamin Jamal, Kilijan Mbape i Hari Kejn.

Izvor: AyanoMiura / AFLO / Profimedia

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