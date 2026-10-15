Uoči meča Hajduka i Ajaksa, na ulicama Splita vanredno stanje zbog navijačkih sukoba. Policija ima pune ruke posla i već dva dana hapsi navijače.

Izvor: Matej Sagan / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači Hajduka iz Splita napali su pristalice Ajaksa na glavnom gradskom šetalištu Rivi u Splitu. Uoči meča koji se večeras igra na "Poljudu" u okviru Konferencijske lige (18.45) došlo je do sukoba u kome su se izgrednici na kraju razbježali, ali je bilo i mnogo onih koji su uhapšeni.

U prvobitnom izvještaju policije navodi se da je uhapšeno 57 osoba, dok su dvojica Holanđana tražila pomoć u bolnici zbog manjih povreda. Prije njih, to su učinila još dvojica u toku dana.

15.10.2026, Hajduk Split - Ajαx Amsterdam, 150 Torcida Split attacked Ajax fans on the riva in Split before match, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgcAll in one place. Tap to download. https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/5Qe8Sy9vhW — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 15, 2026



"Pola sata prije ponoći, došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su upotrebnom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta", navode iz splitske policije.

15.10.2026, Hajduk Split - Ajαx Amsterdam, 150 Torcida Split attacked Ajax fans on the riva in Split before match, click here for more: https://t.co/w88c1AGOqEAll in one place. Tap to download. https://t.co/OD7UtlR4i5 https://t.co/WbTSYhFfF9 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 15, 2026



Prema nekim nezvaničnim informacijama, u sukobu je učestvovalo najmanje 150 pripadnika splitske Torcide, a tokom sukoba je korištena i pirotehnika.

Hajduk poslije 16 godina u Evropi i napetost

Klub iz Splita obezbijedio je inače učešće u grupnoj fazi nekog UEFA takmičenja poslije punih 16 godina i zbog toga vlada velika euforija u gradu, ali i napetost zbog potencijalnih sukoba s navijačima Ajaksa.

Sinoćni sukob samo je posljednji u nizu navijačkih incidenata koji su obilježili pripreme za utakmicu Hajduka i Ajaksa, pošto je splitska policija tokom utorka i noći na srijedu uhapsila još 32 osobe, od čega 19 inostranih i 13 hrvatskih državljana, kod kojih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnička sredsta i slična navijačka "oprema".

15.10.2026, Hajduk Split - Ajαx Amsterdam, 150 Torcida Split attacked Ajax fans on the riva in Split before match, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgcAll in one place. Tap to download. https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/JqAKBXSoMH — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 15, 2026



Zbog povećanog rizika od novih sukoba policija je uoči utakmice najavila dodatne sigurnosne mjere, uključujući pojačan nadzor lokacija na kojima se okupljaju navijačke grupe, dok su ugostitelji dobili posebno upozorenje.

(MONDO)