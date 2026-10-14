Arsenal je poslije sjajne sezone i osvajanja Premijer lige dao novi ugovor Mikelu Arteti, ali je potom otpustio 60 radnika.

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Arsenal je osvojio Premijer ligu, dodatno je poslije toga ojačao tim i jedan je od favorita da odbrani trofej. Uz to je među glavnim kandidatima da napadne trofej i u Ligi šampiona. Kao nagradu za uspjehe Mikel Arteta je dobio najveći ugovor u Engleskoj - četiri godine, oko 80 miliona funti.

Sve to je legitimno, ali je njihov najnoviji potez naišao na osudu javnosti. I to sa pravom. Prema pisanju britanskog "Telegrafa" Arsenal je poslije dogovora sa Artetom i potpisivanja astronomskog ugovora riješio da otpusti čak 60 ljudi.

"Njih 60 je proglašeno viškom. Saopšteno im je u srijedu ujutru kada su razgovarali sa jednim od izvršnih direktora Ričardom Garlikom. Finansijski izvještaji kluba pokazali su da su sedmu godinu uzastopno završili u minusu uprkos svim uspjesima", stoji u tekstu.

Arsenal je u utorak uveče upisao rutinsku pobjedu u Ligi šampiona protiv Lila (3:0) i tako potvrdio da se nalazi u veoma dobroj formi.