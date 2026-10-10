Budućnost i Sutjeska odigrale su bez golova u najvećem crnogorskom fudbalskom derbiju.

Izvor: FSCG

Najveći crnogorski fudbalski derbi između Budućnosti i Sutjeske završen je rezultatom 0:0. Iako su obje ekipe imale svoje periode dobre igre, nijedna nije uspjela da pronađe put do mreže, pa su se Podgoričani i Nikšićani na kraju morali zadovoljiti po jednim bodom.

Trener Budućnosti Srđan Nikić nakon susreta naglasio je da klub ostaje posvećen razvoju mladih fudbalera, kojima se pruža sve više prostora u prvom timu.

„Ti igrači su sve zaslužili, nismo ih izmislili. Vidjeli ste kako je odigrao Ajković, koji ima četiri utakmice za omladince. To je prepoznat talenat, a imamo još mladih - Rakčevića, Camaja, Jašovića... Naravno, ne mogu svi da igraju, ali to je naše opredjeljenje, da im damo šansu“, kazao je Nikić.

Budućnost je u derbi ušla sa čak sedam bonus igrača, čime je još jednom potvrđena namjera stručnog štaba da mladim fudbalerima omogući kontinuitet i iskustvo kroz zahtjevne prvenstvene utakmice.

Nikić je istakao da je utakmica, uprkos izostanku pogodaka, ponudila zanimljiv fudbal i da osvajanje boda protiv kvalitetnog protivnika ima svoju vrijednost.

„Imali smo mnogo problema oko sastava, sa trojicom igrača koji su tražili izmjene. Mislim da je derbi, iako nije bilo golova, opravdao očekivanja jer se vidjela napadača orjentacija obje ekipe. Uzeti bod ovakvoj Sutjesci nije nimalo loše“, poručio je trener Budućnosti.

Prema njegovim riječima, pauza koja je prethodila derbiju uticala je na pripremu ekipe, posebno zbog velikog broja reprezentativaca koji su se timu priključili tek neposredno pred utakmicu.

„Duga pauza je ostavila trag, uz devet reprezentativaca koji su s nama bili samo posljednja dva dana. Razmišljali smo o tome da potpuno promijenim tim, ali ja vjerujem u ove momke i ubuduće će sigurno da dobijaju šansu“, naglasio je Nikić.

Na drugoj strani, trener Sutjeske Denis Ćorić smatra da njegov tim može žaliti za propuštenim prilikama, ali da pobjeda ne bi bila potpuno zaslužena.

Nikšićani su nakon početnog pritiska domaćina uspjeli da uspostave kontrolu nad igrom, a u drugom poluvremenu imali su period tokom kojeg su bili konkretniji rival.

„Falilo je samo golova. U prvom poluvremenu, posebno u prvih 20 minuta, Budućnost je bila bolja, a onda smo se stabilizovali. U drugom smo dominirali, ali mislim da bi bilo nezasluženo da smo pobijedili. Remi je najpravedniji rezultat“, ocijenio je Ćorić.

Strateg Sutjeske istakao je da ekipa još traži pravi takmičarski ritam nakon pauze, ali da osvajanje boda na gostovanju Budućnosti predstavlja rezultat kojim može biti zadovoljan.

„U ovakvim mečevima uvijek tražite pobjedu, ali nije lako poslije dvadesetak dana pauze. Vidi se da se još nije uhvatio ritam, ali mislim da možemo da budemo zadovoljni. Drugi krug je tek počeo, a ako ne izgubite u gostima od tima koji želi u vrh onda ne možete da bude nezadovoljni. Iako Sutjeska uvijek želi trijumfe“, rekao je trener Nikšićana.

Ćorić je na kraju poručio da Sutjeska ima ambicije da se bori za sam vrh tabele, uz uvjerenje da bi dodatna pojačanja i kvalitetne pripreme mogli da budu važan korak ka ostvarenju tog cilja.

„Vjerujem da uz kvalitetne pripreme i dodatnu selekciju, 2-3 nova igrača Sutjeska može da se bori za vrh. Tradicija ovog kluba nas na to obavezuje i da ne vjerujem da možemo ne bih bio tu“, zaključio je Ćorić.